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26.04.2019 17:43
Проект: Россия - Китай: события и комментарии

Спустя 18 лет на озере Ханка сделали "генеральную уборку"

25 апреля свыше 100 добровольцев вышли на субботник у берегов крупнейшего озера на китайско-российской границе Ханка, - сообщает информслужба мобильного приложения "Россия-Китай: главное". Мероприятие призвано привлечь внимание общественности к защите редких животных и растений в районе. Об этом сообщил организатор мероприятия - Комитет управления заповедником озера Ханка, расположенном в городе Цзиси (провинция Хэйлунцзян).

Отныне субботник на берегах древнего озера будет проводиться ежегодно, с участием местных жителей и посетителей. Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая Отныне субботник на берегах древнего озера будет проводиться ежегодно, с участием местных жителей и посетителей. Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая
Отныне субботник на берегах древнего озера будет проводиться ежегодно, с участием местных жителей и посетителей. Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая
Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая
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"Редкие животные и растения в бассейне озера Ханка - всеобщее наследие. И, конечно, для их защиты необходимы усилия каждого посетителя - неважно, из какой он страны. Так что мы с энтузиазмом присоединились к группе добровольцев" - сказала туристка из России.

Первый субботник на берегах озера прошел еще в 2001 году. Сегодня, спустя 18 лет, традицию вновь возобновили, и по решению комитета, субботник будет проводиться ежегодно 25 апреля, с участием местных жителей и посетителей.

Компании СМИ Медиакорпорация Китая
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