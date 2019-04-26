Спустя 18 лет на озере Ханка сделали "генеральную уборку"

25 апреля свыше 100 добровольцев вышли на субботник у берегов крупнейшего озера на китайско-российской границе Ханка, - сообщает информслужба мобильного приложения "Россия-Китай: главное" . Мероприятие призвано привлечь внимание общественности к защите редких животных и растений в районе. Об этом сообщил организатор мероприятия - Комитет управления заповедником озера Ханка, расположенном в городе Цзиси (провинция Хэйлунцзян).

"Редкие животные и растения в бассейне озера Ханка - всеобщее наследие. И, конечно, для их защиты необходимы усилия каждого посетителя - неважно, из какой он страны. Так что мы с энтузиазмом присоединились к группе добровольцев" - сказала туристка из России.

Первый субботник на берегах озера прошел еще в 2001 году. Сегодня, спустя 18 лет, традицию вновь возобновили, и по решению комитета, субботник будет проводиться ежегодно 25 апреля, с участием местных жителей и посетителей.