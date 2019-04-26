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26.04.2019 09:10
Рубрика: В мире

С добычей нефти на шельфе в США возникли проблемы

Текст: Иван Карташов

Администрация президента Дональда Трампа временно откажется от расширения объемов добычи углеводородом на американском континентальном шельфе. Об этом пишет американское издание The Wall Street Journal.

Издание, в частности, приводит фрагмент интервью с министром внутренних дел Соединенных Штатов Дэвидом Бернхардтом, в котором высокопоставленный чиновник отметил, что главной проблемой работы администрации на данном направлении стало постановление федерального окружного суда на Аляске, вынесенное в конце марта. Согласно этому решению, указ Трампа о снятии запрета на добычу нефти на шельфовых месторождениях в прибрежных водах Аляски в Северном Ледовитом и Атлантическом океанах является "незаконным и выходит за рамки полномочий президента".

Фото: iStock
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Суд исходил из того, что действующее американское законодательство позволяет президенту вводить запрет на разработку нефтяных и газовых месторождений на территории Соединенных Штатов. Однако в нем не предусмотрена норма, разрешающая ему снять ранее наложенный запрет.

Бернхардт также пояснил, что опротестование этого судебного решения может затянуться до следующих президентских выборов и, вероятно, нарушит планы администрации по активизации работы нефтедобывающей отрасли.

Запрет на добычу углеводородов на американском шельфе был введен предыдущим президентом США Бараком Обамой в целях защиты окружающей среды. В 2017 году Трамп подписал указ о снятии этого запрета, что спровоцировало активизацию природоохранных организаций. В том же году они подали в суд на администрацию Соединенных Штатов.

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