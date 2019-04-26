Свободная практика Ф-1 в Баку завершилась досрочно из-за аварии

Первая свободная практика Гран-при Азербайджана "Формулы-1" была прервана досрочно. Причиной этому послужила авария, в которую попал гонщик "Уильямса" Джордж Рассел.

Он наехал на люк дренажной системы, который был плохо закреплен на трассе. Днище болида было повреждено, Рассела пришлось эвакуировать. Заезд только начался, до этого успели проехать быстрые круги лишь гонщики "Феррари" Себастьян Феттель и Шарль Леклер.

Вторую тренировку Рассел вынужден пропустить - на его машине будут менять шасси. Согласно регламенту, в такой ситуации британец сможет вернуться на трассу лишь на третьей свободной практике, которая пройдет в субботу.

Сам Джордж не скрывал разочарования, однако многие пилоты отнеслись к ситуации философски. Так, чемпион мира Льюис Хэмилтон из "Мерседеса" отметил, что у него, по крайней мере, появилось свободное время, чтобы посмотреть "Игру престолов".