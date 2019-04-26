Трамп анонсировал визит Си Цзиньпина в Белый дом

Председатель КНР Си Цзиньпин в ближайшее время посетит Белый дом. Об этом в четверг заявил президент США Дональд Трамп, выступая перед журналистами на Южной лужайке резиденции.

Американский лидер напомнил, что Белый дом традиционно принимает многих иностранных лидеров. "У нас скоро будет председатель Си", - подчеркнул Трамп.

Он также рассказал, что Белый дом был построен в 1799 году и пошутил, что когда он расскажет об этом Си Цзиньпину, то "председатель Си подумает, что это современный дом, так как их культура очень древняя, насчитывает пять тысяч лет", - цитирует ТАСС.

Между тем, министр финансов США Стивен Мнучин и представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер на следующей неделе отправятся в КНР, где состоится очередной раунд торговых переговоров. Он начнется 30 апреля. Затем делегация Китая отправится в Вашингтон, где 8 мая переговоры продолжатся. Ранее агентство Bloomberg сообщало, что Дональд Трамп и Си Цзиньпин могут подписать торговое соглашение уже в мае.