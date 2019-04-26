Трамп намерен заключить масштабное ядерное соглашение с Россией и КНР

Президент США Дональд Трамп намерен заключить масштабное ядерное соглашение с Россией и Китаем, которое он рассматривает как потенциально главное достижение во внешней политике за время своего первого срока президентства, сообщает CNN со ссылкой на источники в окружении главы Белого дома. Американский президент пояснил, что дал поручение своей администрации проработать данный вопрос.

Тем не менее, некоторые эксперты по контролю над вооружениями обеспокоены тем, что эти усилия главы Белого дома могут иметь неприятные последствия. Президент, имеющий склонность к анонсированию масштабных проектов, наподобие строительства стены на границе с Мексикой, публично намекнул, что сделка "стоит в его повестке дня", добавив, что он будет сильно разочарован, если она не состоится.

"Возможно, мы сможем договориться об этом соглашении, включив в него Китай и другие страны, а может и нет", - сказал Трамп своему окружению.

Многочисленные представители американской администрации сообщили CNN, что Белый дом ведет интенсивные межведомственные переговоры, чтобы разработать для президента США различные варианты реализации сделки.

"Президент ясно дал понять, что, по его мнению, контроль над вооружениями должен включать в себя Россию и Китай, а также все оружие, все боеголовки, все ракеты", - сказал телекомпании собеседник в Белом доме, добавив, что на подобный шаг не решалась ни одна американская администрация.

Президент США, по словам источников, намеревается заключить такое соглашение, чтобы получить еще один ядерный пакт, фактически, новый договор СНВ, действие которого истекает в 2021 году и который, судя по высказываниям некоторых высокопоставленных чиновников Белого дома, американцы не горят желанием продлевать.

Постоянная критика Трампом договора СНВ, который он рассматривает как "плохую сделку", и особенно роль в этом его советника по национальной безопасности Джона Болтона, который известен, как многолетний и убежденный критик соглашений о контроле над вооружениями, заставляют некоторых экспертов выражать опасение, что истинной целью администрации нынешнего президента США может быть желание найти "комфортный способ" выйти из данного договора, который она считает "ограниченным и устаревшим".

По словам Александры Белл, старшего политического директора Центра по контролю над вооружениями и нераспространению, единственная причина анонсирования новой ядерной сделки с Россией и Китаем заключается в том, что администрация Трампа попросту не намерена продлевать договор СНВ.

Госсекретарь Майк Помпео сообщил конгрессу в этом месяце, что администрация Трампа еще не проработала график переговоров по новому варианту договора по СНВ и даже не обозначила в повестке дня перспективы заключения ядерной сделки с Китаем и Россией. Помпео сказал законодателям, что США находятся в "самом начале разговоров о возобновлении" договора.

Договор СНВ от 2010 года ограничивает Россию и США развертыванием 1550 ядерных боеголовок в более чем 700 системах доставки, включая межконтинентальные баллистические ракеты, баллистические ракеты, размещенные на подводных лодках, и бомбардировщики.

Договор также разрешает каждой стороне проведение 18 инспекций каждый год, что позволяет российской и американской сторонам внимательно следить за возможностями друг друга. Срок действия договора истекает в 2021 году, но он может быть продлен на срок до пяти лет, если обе стороны согласятся на этот шаг.

Эксперты в области ядерной безопасности опасаются того, что затягивание в разработке и подписании нового договора может поставить само его существование под угрозу. Линн Рустен, вице-президент "Инициативы по ядерной угрозе", полагает, что "разумным способом" будет продление договора СНВ, а затем вовлечение в соблюдение его обязательств Китая и, возможно, других стран, обладающих ядерным оружием, например, Великобритании и Франции. "Чрезмерно амбициозный подход будет излишне рискованным", - заявила Рустен, комментируя масштабные планы главы Белого дома.

Между тем в Пекине ранее дали понять, что Китай не будет участвовать в механизме ядерного контроля со странами, имеющими гораздо большие ядерные запасы. По оценкам аналитиков, Китай обладает менее чем одной десятой арсенала ядерного оружия, которое имеется на вооружении в России и США.

Таким образом, чтобы достичь паритета, дающего Пекину возможность присоединиться к договору, Россия и США должны будут либо радикально сократить свои собственные запасы ядерного потенциала, либо позволить Китаю начать массивное наращивание ядерного оружия, чтобы соответствовать их арсеналу.

Тем временем

В четверг сам Трамп, выступая в эфире телеканала Fox News, призвал ведущие мировые державы избавиться от ядерного арсенала, сообщив о готовности Соединенных Штатов пойти на этот шаг, и призвал Россию и Китай также отказаться от ядерного вооружения.

"Мы хотим избавиться от ядерного оружия, мы все должны сделать это. Россия должна избавиться от него, Китай должен избавиться от него", - заявил глава Белого дома.

Эту фразу Трамп озвучил, комментируя заявление российского президента Владимира Путина во время встречи с северокорейским лидером Ким Чен Ыном о том, что Россия готова помогать США в процессе денуклеаризации Корейского полуострова.

Между тем

По итогам саммита во Владивостоке, Ким Чен Ын заявил, что Соединенные Штаты действовали "недобросовестно" во время встречи во Вьетнаме, когда президент Дональд Трамп и его команда вели переговоры с Северной Кореей". Ким Чен Ын заявил, что "ситуация на Корейском полуострове и в регионе сейчас находится в тупике и достигла критической точки", сообщило Корейское центральное информационное агентство (ЦТАК).

Северокорейский лидер также предупредил, что ситуация "может вернуться к своему первоначальному состоянию, поскольку Соединенные Штаты стояли на односторонних недобросовестных позициях на недавних переговорах на высшем уровне между КНДР и США".

"Мир и безопасность на Корейском полуострове будут полностью зависеть от будущей позиции США, и КНДР будет готовиться к любой возможной ситуации", - цитирует ЦТАК слова главы Северной Кореи.