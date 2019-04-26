Три взрыва в Шри-Ланке раздались во время полицейских рейдов

Три взрыва произошли в Шри-Ланке, в то время как силы безопасности этой азиатской страны проводили рейды в нескольких городах, сообщает CNN со ссылкой на источники в местной полиции.

Взрывы во время спецоперации

Силовики вступили в перестрелку с боевиками и обнаружили взрывчатку, флаги ИГИЛ (группировка запрещена в РФ) и униформу во время рейдов. Официальный представитель полиции Шри-Ланки Руван Гунасекара сообщил, что стрельба и взрывы произошли во время операции по обеспечению безопасности в районе Саинда-Маруду города Калмунай.

Во время еще одного рейда в Саммантурае в доме подозреваемых был изъят тайник со взрывчаткой, использованной для изготовления бомб, а также найдены 150 взрывателей, 100 тысяч шарикоподшипников, используемых для начинки бомб и беспилотник. По словам военных, в пятницу в островном государстве Индийского океана было задействовано около 10 тысяч силовиков для проведения обысков и обеспечения безопасности граждан. Полицейская спецоперация и взрывы произошли менее чем через неделю после серии терактов 21 апреля в Шри-Ланке, в результате которых в пасхальное воскресенье погибли, по уточненным данным, 253 человека.

Большинство жертв были шри-ланкийцами, однако среди погибших были, по меньшей мере, 38 иностранцев, многие из них - туристы, пришедшие на завтрак в роскошных отелях, где подорвали себя смертники. Среди жертв терактов были граждане Великобритании, США, Австралии, Турции, Индии, Китая, Дании, Нидерландов и Португалии.

Смертники были образованными юношами

Полиция Шри-Ланки сообщила, что после взрывов в воскресенье по всей стране были арестованы 76 подозреваемых, включая известного миллионера, торговца пряностями, два сына которого участвовали в нападениях, а также граждан Сирии и Египта. Всего в розыск, отмечает Reuters, объявлены 140 человек по всему острову, которых подозревают в связи с ИГИЛ.

Президент Шри-Ланки Митрипала Сирисена сообщил журналистам, что некоторые шри-ланкийские юноши были связаны с ИГИЛ с 2013 года. Сама группировка не представила никаких доказательств в поддержку своего заявления о том, что она стояла за терактами. В их организации и исполнении местные спецслужбы подозревают две местные радикальные исламистские организации - "Тхавхид Джамаут" и "Джаммиятхул Миллатху Ибраим".

Власти страны заявили, что нападения осуществили девять хорошо образованных молодых шри-ланкийцев, ставших террористами-смертниками. Восемь из них, включая одну женщину, были опознаны. Правительственные чиновники признали серьезную ошибку спецслужб, которые не дали ход информации о готовящихся терактах, полученной от разведки Индии 4 апреля, почти за три недели до атак.

Разборки во власти

Митрипала Сирисена сообщил, что высшие чины минобороны и полиции не поделились с ним информацией о готовящихся нападениях. Министр обороны Шри-Ланки Хемасири Фернандо уже подал в отставку из-за неспособности предотвратить атаки. "Начальник полиции сказал, что также подаст в отставку", - заявил в пятницу Сирисена. Он обвинил правительство премьер-министра Ранила Викремесингхе в ослаблении разведывательной системы, а также в том, что оно сосредоточило все свое внимание на судебном преследовании офицеров за предполагаемые военные преступления в течение десятилетней гражданской войны с тамильскими сепаратистами, которая закончилась в 2009 году.

Сирисена уволил Викремесингхе в октябре прошлого года из-за политических разногласий. Однако через несколько недель премьер был восстановлен в должности под давлением Верховного суда. Как сообщили Reeuters источники в правительстве Шри-Ланки, противоборствующие фракции в парламенте, связанные с Викремесингхе и Сирисеной, часто отказываются общаться друг с другом и обвиняют своих противников в неудачах.

Молитесь дома

Архиепископ Коломбо кардинал Малкольм Ранджит заявил журналистам, что своими глазами видел документы службы внутренней безопасности, предупреждающие о дальнейших нападениях на церкви, добавив, что в это воскресенье нигде на острове не будут проводиться католические мессы. Кардинал Ранджит сказал, что церковь была в неведении относительно предупреждения разведывательных служб о нападениях.

"Мы ничего не знали об этом. Это стало для нас подобно удару молнии", - сказал кардинал.

Тем временем мусульманам в Шри-Ланке было рекомендовано молиться дома после того, как местные спецслужбы предупредили о возможных взрывах автомобильных бомб возле мечетей. Опасения по поводу ответного насилия на религиозной почве уже привело к тому, что некоторые представители мусульманских общин покинули свои дома из-за паники. А в самой Шри-Ланке зафиксированы нападения на выходцев из Пакистана и Индии. Как отмечают наблюдатели, улицы Коломбо были пустынными в пятницу вечером, многие люди рано покидали офисы из-за введенного режима строгой безопасности после взрывов в пасхальное воскресенье.