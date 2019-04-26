У пассажирского самолета из Ирана при посадке лопнуло шасси

При посадке пассажирского самолета RJ100 иранской авиакомпании Qeshm Air, выполнявшего рейс в столицу Омана город Маскат, лопнуло правое шасси. Об этом сообщил интернет-портал Asr-e Iran.

По его данным, в результате инцидента никто из пассажиров не пострадал, однако техническим службам аэропорта Маската пришлось на время закрыть взлетно-посадочную полосу.

В настоящее время устанавливаются причины происшествия. Авиалайнер до устранения поломки будет оставаться в оманском аэропорту.

Сообщается, что самолет находится в эксплуатации с 1998 года. Ранее он принадлежал одной из британских авиакомпаний, а в 2013 году вошел в состав иранского авиапассажирского флота.

Напомним, что это уже не первый инцидент, связанный с поломками на иранских гражданских авиасудах. В середине марта в Тегеране в международном аэропорту Мехрабад загорелся один из двигателей самолета авиакомпании Iran Air. На его борту находились около 100 пассажиров, тогда никто не пострадал.

Власти Ирана неоднократно обвиняли США в технических проблемах своего воздушного флота. Американские санкции против авиапромышленности ИРИ препятствуют стране закупать новые авиалайнеры и запасные части к уже имеющимся у Ирана гражданским самолетам. В Тегеране неоднократно заявляли, что подобные рестрикции Вашингтона грубо нарушают международное гуманитарное право и подвергают серьезному риску жизни простых граждан Ирана.