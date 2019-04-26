Ученые нашли в хлебе опасное вещество

Специалисты Школы общественного здравоохранения Гарвардского университета выяснили, что химическое соединение пропионат, которое добавляют в хлеб для предотвращения плесени, повышает риск развития ожирения и диабета на гормональном уровне.

Как пишет Science Translational Medicine, эксперимент на мышах продемонстрировал у грызунов после введения пропионата повышения уровня гормонов (в том числе глюкагона и норадреналина), а также связывающего жирные кислоты FABP4 белка.

Это спровоцировало повышенную выработку в организме глюкозы и в результате привело к гипергликемии - патологическому состоянию, сопровождающему сахарный диабет первого и второго типов. Кроме того, пропионат стал причиной быстрого набора веса у грызунов.

Похожие результаты специалисты наблюдали в рамках эксперимента с 14 добровольцами, часть которых кормили пищей с пропионатом (не более одного грамма за один прием пищи). Остальные получали еду с плацебо. У людей брали кровь для анализов перед едой, через 15 минут после трапезы и спустя несколько часов. У тех, кто ел пищу с пропионатом, уровень гормонов, вызывающих метаболические нарушения, также был высоким.