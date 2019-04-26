Указ Президента Российской Федерации от 24 апреля 2019 г. N 183 "Об определении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке"

В целях защиты прав и свобод человека и гражданина, руководствуясь общепризнанными принципами и нормами международного права, в соответствии со статьей 29 Федерального закона от 31 мая 2002 г. N 62-ФЗ "О гражданстве Российской Федерации" постановляю:

1. Установить, что лица, постоянно проживающие на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, имеют право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке в соответствии с частью восьмой статьи 14 Федерального закона от 31 мая 2002 г. N 62-ФЗ "О гражданстве Российской Федерации".

2. Лица, названные в пункте 1 настоящего Указа:

а) подают заявления о приеме в гражданство Российской Федерации по форме согласно приложению в уполномоченные территориальные органы Министерства внутренних дел Российской Федерации, перечень которых определяется этим Министерством;

б) представляют вместе с заявлениями о приеме в гражданство Российской Федерации следующие документы, содержащие персональные данные заявителя, и их копии:

документ, удостоверяющий личность, предусмотренный Указом Президента Российской Федерации от 18 февраля 2017 г. N 74 "О признании в Российской Федерации документов и регистрационных знаков транспортных средств, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины", с отметкой о регистрации по месту жительства на территории соответствующего района Донецкой или Луганской области Украины;

документ, свидетельствующий о перемене фамилии, имени и (или) отчества;

документ о наличии гражданства иностранного государства;

документ о заключении (расторжении) брака;

свидетельство о рождении ребенка, включенного в заявление о приеме в гражданство Российской Федерации.

3. Установить, что:

а) рассмотрение заявлений о приеме в гражданство Российской Федерации, поданных лицами, названными в пункте 1 настоящего Указа, осуществляется в срок, не превышающий трех месяцев со дня подачи заявления и представления документов, перечисленных в подпункте "б" пункта 2 настоящего Указа;

б) лица, подавшие заявления о приеме в гражданство Российской Федерации в соответствии с настоящим Указом, приобретают гражданство Российской Федерации со дня принятия в установленном порядке решения о приеме в гражданство Российской Федерации.

4. П оложение о порядке рассмотрения вопросов гражданства Российской Федерации, утвержденное Указом Президента Российской Федерации от 14 ноября 2002 г. N 1325, применяется к правоотношениям, возникающим в связи с рассмотрением поданных в соответствии с настоящим Указом заявлений о приеме в гражданство Российской Федерации и принятием по ним решений, в части, не урегулированной настоящим Указом.

5. Министерству внутренних дел Российской Федерации, Министерству иностранных дел Российской Федерации, Федеральной службе безопасности Российской Федерации, Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации, высшим органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, на территориях которых расположены уполномоченные территориальные органы Министерства внутренних дел Российской Федерации:

а) принять меры, направленные на реализацию настоящего Указа;

б) обеспечить условия для принесения лицами, названными в пункте 1 настоящего Указа, в отношении которых принято решение о приеме в гражданство Российской Федерации, Присяги гражданина Российской Федерации.

6. Министерству внутренних дел Российской Федерации определить:

а) порядок принятия решений по заявлениям о приеме в гражданство Российской Федерации, поданным в соответствии с настоящим Указом;

б) порядок выдачи паспорта гражданина Российской Федерации лицам, названным в пункте 1 настоящего Указа, в отношении которых принято решение о приеме в гражданство Российской Федерации.

7. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Президент Российской Федерации В. Путин