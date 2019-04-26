Умер один из создателей сериала "Бригада" Валерий Филиппов

Художник-постановщик, Народный художник России Валерий Николаевич Филиппов скончался сегодня в возрасте восьмидесяти лет лет.

Некролог опубликован на сайте Союза кинематографистов Российской Федерации.

Валерий Филиппов родился 27 января 1939 года в Москве. В 1959-м окончил Московскую художественную школу, в 1965-м - художественный факультет ВГИК.

С 1967 года работал художником-постановщиком на "Мосфильме". Филиппов участвовал в создании картин "Братья Карамазовы", "Холодное лето пятьдесят третьего…", "Коней на переправе не меняют", "Принцесса цирка", "Зимний вечер в Гаграх", "Адъютант его превосходительства", "Бригада".

Сотрудничал с режиссерами Пырьевым, Кареловым, Шахназаровым, Меньшовым.

Работы Филиппова неоднократно выставлялись в Ассоциации художников кино, театра, телевидения, Гильдии художников театра и кино и других, часть его картин находится в коллекциях музеев России, а также в частных собраниях в России и за рубежом.