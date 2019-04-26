Новости

Десятки миллионов: рассекречены гонорары актеров из "Мстителей" 17:18
Найдено считавшееся мифом продолжение "Заводного апельсина" Бёрджесса 16:16
Rammstein выпустили Radio - новый хит с провокационным клипом 14:51
The Cranberries выпустили альбом с вокалом умершей Долорес О'Риордан 14:40
Владимир Бортко: Все, что делала Быстрицкая, было просто замечательно 14:23

Умер один из создателей сериала "Бригада" Валерий Филиппов

Наше кино
    26.04.2019, 15:29
Текст:   Олег Усков

Художник-постановщик, Народный художник России Валерий Николаевич Филиппов скончался сегодня в возрасте восьмидесяти лет лет.

Некролог опубликован на сайте Союза кинематографистов Российской Федерации.

Валерий Филиппов родился 27 января 1939 года в Москве. В 1959-м окончил Московскую художественную школу, в 1965-м - художественный факультет ВГИК.

С 1967 года работал художником-постановщиком на "Мосфильме". Филиппов участвовал в создании картин "Братья Карамазовы", "Холодное лето пятьдесят третьего…", "Коней на переправе не меняют", "Принцесса цирка", "Зимний вечер в Гаграх", "Адъютант его превосходительства", "Бригада".

Сотрудничал с режиссерами Пырьевым, Кареловым, Шахназаровым, Меньшовым.

Работы Филиппова неоднократно выставлялись в Ассоциации художников кино, театра, телевидения, Гильдии художников театра и кино и других, часть его картин находится в коллекциях музеев России, а также в частных собраниях в России и за рубежом.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Новости

Борис Клюев рассказал о последних днях Элины Быстрицкой 14:15
Людмила Хитяева: Душу Элины Быстрицкой спасал театр 13:48
Собянин: Элину Быстрицкую похоронят на Новодевичьем кладбище 12:55
Актриса Ирина Сенотова экстренно госпитализирована в тяжелом состоянии 12:45
⧣ Россия
Фото: Виталий Белоусов/ РИА Новости
Дмитрий Быков рассказал о своей госпитализации и ее причинах 12:26
Объявлены предварительные место и дата прощания с Элиной Быстрицкой 11:34
В Малом театре рассказали, как умерла Элина Быстрицкая 11:22
⧣ утраты
Фото: twitter.com/ Variety
Актриса из триллера "Мост" Стефани Шерк покончила с собой 17:55
В Москве увековечат память Элины Быстрицкой 11:10
⧣ СССР
Фото: ТАСС
Народная артистка СССР Элина Быстрицкая скончалась в возрасте 91 года 10:34