Виктор Сухоруков предложил "Пчеле" из "Бригады" уйти в монастырь

Продолжается бурное обсуждение реплики актера Павла Майкова, "Пчелы" из телесаги "Бригада", заявившего, что "бандитские сериалы" - "преступление против России".

К голосам продюсера "Бригады" Акопова, назвавшего слова актера глупостью, и высказываниям актера "Бандитского Петербурга" Певцова, сравнившего такого рода продукцию с произведениями Шекспира, присоединился Сухоруков.

66-летний народный артист России Виктор Иванович Сухоруков, известный, в том числе, ролью киллера Татарина, старшего брата Данилы, в дилогии Балабанова, предложил отправить Майкова в монастырь.

"Я не смотрел этот сериал. Я убежден, что огромное количество людей, совершивших преступления, тоже не видели этот сериал", - сказал Сухоруков в комментарии BMF, добавив, что обсуждать подобные темы - бессмысленно.

"Сколько лет сериалу? Зачем обсуждать многолетнюю историю? Меня угнетает мысль, зачем на ровном, пустом месте, на старом пеньке затевают якобы современные, актуальные разговоры. Бредятина", - отметил актер.

По мнению Сухоруков, Майкову, получившему славу и популярность от этого сериала, а теперь вдруг посчитавшему, что он вреден для общества, просто нужно духовно очиститься. "Отправьте его в монастырь. Пусть там послужит Богу, послужит небу, послужит духу, а не занимается *** (всякой ерундой), извините", - экспрессивно посоветовал Виктор Иванович.

Ранее мы писали, что Сухоруков снялся в другом "бандитском" сериале - финальном сезоне "Физрука" с Нагиевым.