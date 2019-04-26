В Беларуси разрабатывают Стратегию повышения доверия к нацвалюте

Стратегию повышения доверия к национальной валюте разрабатывают в Белоруссии. Об этом сообщили в Национальном банке по итогам заседания Консультативного совета при Нацбанке.

"В настоящее время подготовлен предварительный проект Стратегии, который был представлен на заседании, - указал регулятор. - Проект Стратегии будет доработан и направлен на рассмотрение в правительство".

По словам главы Нацбанка Павла Каллаура, "национальная валюта - неотъемлемый атрибут государственного суверенитета и важнейший экономический инструмент". "Это финансовая связь структурных элементов государства: его социальной и хозяйственной сфер, - отметил он. - Доверие к национальной валюте является важнейшим индикатором уровня доверия к институтам власти и проводимой ими экономической политике, одновременно оказывая непосредственное воздействие на ее эффективность".

В тоже время, отметил Каллаур, низкий уровень доверия снижает потенциал роста экономики. По его словам, поиск внутренних источников роста экономики мотивировал Нацбанк инициировать разработку Стратегии, передает ТАСС.