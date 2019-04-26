В Калининграде открылся кинофестиваль "Край света. Запад"

В Калининграде открылся первый международный кинофестиваль "Край света. Запад". Даты его проведения - с 26 апреля по 3 мая. На самом деле фестивальный проект "Край света" родился 8 лет назад на Сахалине.

На самом деле фестивальный проект "Край света" родился 8 лет назад на Сахалине. На сегодняшний день это - крупный международный форум с обширной и представительной кинопрограммой, серьезным конкурсом и авторитетным жюри, а также несколькими творческими мастерскими, работающими во время фестиваля. Важно то, что "Край света" - не только кинофестиваль, но и способ социального развития региона. Несколько лет назад на Санкт-Петербургском международном культурном форуме организаторы фестиваля впервые рассказали о своем проекте - сделать фестиваль "Край света. Запад", а на Сахалине оставить "Край света. Восток". Таким образом два фестиваля будут проходить в крайних географических точках нашей страны. И вот первый фестиваль в Калининграде открывается. Церемония открытия, как и конкурсные показы, пройдут в Областном драматическом театре.

У первого фестиваля в Калининграде своя тематическая направленность - в приоритете фильмы и мастерские для людей школьного возраста. И идея - организовывать фестиваль как социальный проект, действует и здесь.

"Для нас фестиваль - это не просто смотр новых фильмов. Как показывает наш сахалинский опыт, он может стать и масштабным социальным проектом, центром притяжения для творческих и активных сил в регионе, точкой сборки самых различных инициатив. Кино - это своеобразная приманка, оно и дает вдохновение, и открывает новые возможности для самореализации", - говорит Алексей Агранович, генеральный продюсер КМКФ "Край света".

Конкурсная программа фестиваля называется “Кино на вырост”, и в первую очередь ориентирована на подростков. В нее вошли 7 кинокартин из разных стран с возрастным рейтингом 12+, которые будут судить два жюри - подростковое и учительское. У каждого жюри будет свой наставник, в задачи которого входит модерация обсуждений во время фестиваля. Наставником учительского жюри стал журналист, бывший главный редактор журнала Esquire и создатель детского лагеря “Камчатка” Филипп Бахтин, а с подростковым жюри будет работать лидер популярной музыкальной группы СБПЧ Кирилл Иванов.

Вторая конкурсная программа “Игродок. Фабрика реальности” состоит из игрового и документального кино. Этот конкурс будет судить профессиональное жюри, в которое вошли сербский режиссер Огнен Главонич, актеры Виктория Толстоганова и Евгений Стычкин, а также калининградский философ и публицист Владас Повилайтис. Жюри выберет из десяти конкурсных фильмов двух победителей, присудив Гран-при и Специальный приз.

В двух конкурсных программах представлены картины, в производстве которых приняли участие 16 стран - от США и стран Западной Европы до Ирана, Кореи и Кении. Российских картин в конкурсах две - полудокументальный фильм Дениса Шабаева “Мира” вошел в конкурс “Игродок. Фабрика реальности”, а документальная анимация Лео Габриадзе “Знаешь, мама, где я был?” - в конкурс “Кино на вырост”.

Для детей и подростков будет работать большинство мастерских КМКФ “Край света. Запад”. Это - Анимационная мастерская, Кинолаборатория для подростков и Мастерская градоустройства для школьников. Самые юные жители Калининграда снимут свой мультфильм с кураторами из петербургской студии анимации “ДА!”. Люди среднего и старшего школьного возраста попробуют себя в кинопроизводстве вместе с наставниками Еленой Ваниной и Кириллом Кулагиным, молодыми московскими кинематографистами. Тем, кому интересны проблемы городской среды, под руководством антрополога Михаила Алексеевского, руководителя центра антропологии КБ “Стрелка”, научатся за неделю практике городских исследований, а также создадут городской проект, который будет посвящен одному из районов Калининграда. Все проекты мастерских будут представлены на церемонии закрытия кинофестиваля “Край света. Запад”.

Кроме кинопросмотров, фестиваль предлагает калининградцам посмотреть по-новому на привычную городскую среду, увидеть новые смыслы в повседневности. Одно из самых известных строений города - Дом Советов - таинственное недостроенное здание с неизвестным настоящим и еще более загадочным будущим - стало эмблемой фестиваля "Край света". Участники мастерской анимации будут "оживлять" Дом советов и другие городские объекты. Также созданием и изучением мифологии места займется мастерская градоустройства. На улицу Левитана придут мастерские документального театра и кино. С их помощью жители улицы Левитана смогут посмотреть на себя со стороны, а жители Калининграда - увидеть спектакль про улицу Левитана на закрытии смотра.

Кафедральный собор, величайший памятник архитектуры Калининграда, тоже "примет участие" в фестивале: там член жюри конкурсной программы “Игродок. Фабрика реальности” актер Евгений Стычкин прочтет стихи, а его сыновья Владимир Сканави и Алексей Стычкин сыграют произведения классической музыки. Только что эти же музыканты выступили на церемонии закрытия 41-го ММКФ и гости смогли по достоинсту оценить их мастерство.

Еще одним центром фестивальной жизни станет Дом Ветеранов - ему будет посвящена Мастерская Arzamas “Личный XX век”. Ее участники с кураторами пообщаются и запишут интервью с несколькими калининградскими старожилами - жильцами Дома ветеранов - об их жизни. Результатом работы станет серия аудиороликов - историй, фрагментов из биографий - о городе, о времени, о самом счастливом дне их жизни.