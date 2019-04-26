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26.04.2019 01:15
Рубрика: В мире

В ОАЭ здания окрасились в цвета флага Шри-Ланки в знак поддержки

Самое высокое здание в мире - небоскреб Burj Khalifa, расположенный в Дубае, в четверг окрасилось в цвета флага Шри-Ланки. Это сделано в знак солидарности с жертвами терактов 21 апреля.

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"Вместе к миру, построенному на терпимости и мирном сосуществовании", - говорится в подписи к фотографии небоскреба в Twitter. Такая же подсветка в цветах шриланкийского флага появилась на многих других достопримечательностях в ОАЭ, включая небоскребы, крупнейшие отели и мосты, пишет РИА Новости.

Напомним, в воскресенье празднование Пасхи на Шри-Ланке было омрачено серией взрывов, которые прогремели в храмах и отелях. По последним данным погибли 250-260 человек. Среди них - граждане Дании, Японии, Пакистана, Марокко, Индии, Бангладеш, КНР, Нидерландов, США, Турции и Великобритании. Ранения получили свыше пятисот человек.

По информации СМИ, теракты были совершены смертниками, целью которых стали местные христиане. Ответственность за теракты взяла на себя ДАИШ (арабское название запрещенной в РФ группировки "ИГИЛ").

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