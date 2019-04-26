В рамках заседания попечительского совета РГО обсудили воссоздание исторического облика Форта Росс

23 апреля 2019 года Владимир Путин провел в штаб-квартире Русского географического общества одиннадцатое заседание попечительского совета РГО. В рамках заседания обсуждались итоги работы организации за 2018 год, проекты текущего года, а также вопросы, связанные с восстановлением исторического облика Форта Росс.

Что же отметили в рамках заседания про русское наследие XIX века в Калифорнии?

Фото: РГ

Сергей Шойгу, президент РГО, министр обороны РФ:

Кроме редких видов животных, естественно, Русское географическое общество и наши попечители занимаются в том числе и сохранением историко-культурного наследия. Одним из них является крепость Форт-Росс - русское наследие XIX века на земле Калифорнии, которая сейчас имеет статус национального исторического парка. Это уникальное место, причем не только с исторической и туристической точек зрения. Сегодня оно превратилось в площадку активного неформального диалога между общественностью России и Соединенных Штатов Америки. Проект живет и развивается благодаря нашим попечителям.

Хочу предоставить слово двум из них. Сначала Николаю Петровичу Токареву.

Николай Петрович, пожалуйста.

Николай Токарев Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Николай Токарев, член Попечительского совета РГО, Председатель правления, президент ПАО "Транснефть":

Уважаемый Владимир Владимирович!

Уважаемый Сергей Кужугетович! Уважаемые попечители!

"Транснефть" уже не один год тесно и плодотворно работает вместе с Русским географическим обществом. Мы реализуем многоформатные проекты. Например, как сегодня прозвучало, сохранение популяции амурского тигра, когда многие попечители в этой программе задействованы, и мы вместе с ними. Или большая экспедиция, которая из года в год выходит в море. Это "Поклон кораблям Великой Победы", когда осуществляется поиск погибших кораблей, подводных лодок. И цель этих экспедиций - восстановить справедливость, воздать должное героям. И за последние годы было найдено несколько погибших подводных лодок, создан 3D-, виртуальный, музей парусного корабля "Лефорт". И мы не только софинансируем эту работу, наши сотрудники компании участвуют в этих работах по поиску, в самом дайвинге непосредственно. И точно такой же большой проект - это "Очистка Арктики". Много лет наши сотрудники тоже выезжают в составе волонтерских отрядов, мы софинансируем эту работу, остров Белый освобождаем от промышленного мусора. И эта работа будет продолжена. Но это в многоформатном варианте работа.

Уже в двухформатном - мы и РГО - реализуем тоже ряд серьезных проектов. В частности, съемки художественных и документальных исторических фильмов, помощь коренным малочисленным народам Севера в сохранении их культурных традиций, проведении этнических праздников. Причем в последнее время мы стараемся приурочить такие праздники, для того чтобы провести медицинский осмотр, диспансеризацию населения. Высылаем мобильные клиники, которые в момент приезда всех участников этих мероприятий оказывают такую помощь. Были организованы и поддержаны две экспедиции по изучению и защите птиц Севера. Работа очень интересная, серьезная, большая. Точно так же, как мы организовывали две экспедиции, очень интересные, на мой взгляд, в Перу, в места поселения русских старообрядцев, которые оказались там в XVII веке. Их община - 3500 человек, они сохранили самобытный русский язык, которому 400 лет сегодня. Конечно, очень интересно было читать отчеты об этих экспедициях, смотреть видео-, аудиозаписи.

Эта работа ведется повседневно, в плотном контакте с РГО. Мы искренне рады, что Русское географическое общество проявило внимание, а точнее, разделило вместе с нами интерес к крепости Форт-Росс. Это историческое поселение на юге Калифорнии основано в XIX веке выходцем из Вологодской губернии Иваном Кусковым. Оно являлось опорной базой для Русско-американской компании вплоть до самой Аляски. Знаменит, кстати, своими виноградниками, и первый виноград появился в Калифорнии именно в Форт-Росс. Сегодня это музей.

Вместе с нашими коллегами из американской компании "Шеврон" и при поддержке "Совкомфлота" мы проводим ежегодно встречи: осенью в США, весной в России. И нашими общими усилиями Форт-Росс превратился из исторического объекта действительно в площадку для неформального диалога России и США. На встречах участвуют политики, дипломаты, общественные деятели, представители культуры, бизнеса. В общем, сегодня можно уже говорить совершенно точно, что диалог "Форт-Росс" превратился в точку кристаллизации позитива в отношениях США и России, что, на мой взгляд, сегодня очень важно. И когда Сергей Кужугетович обратился к нам с предложением поддержать реконструкцию исторической церкви на территории Форт-Росс, мы тут много времени не тратили на размышления и, конечно, дали добро.

Я уверен, что это будет наш вклад не только в воссоздание исторического облика Форт-Росс, но и это будет реализация миссии этого диалога как культурного центра притяжения всех, кому небезразличны российско-американские отношения.

Спасибо.

Фото: РГ

Сергей Шойгу, президент РГО, министр обороны РФ:

Спасибо.

Еще один наш попечитель, который работает и радеет за этот проект, - это Фредерик Паулсен.

Пожалуйста, Фредерик.

Фредерик Паулсен Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости

Фредерик Паулсен шведский ученый, бизнесмен, филантроп и путешественник. Почетный консул Российской Федерации в Лозанне:

Когда мой сын был еще ребенком, он не понимал, почему он должен делать домашнее задание по истории. Я ему объяснил, что мы изучаем историю для того, чтобы не повторять ошибок прошлого. Русское освоение Северной Америки - немаловажная часть истории, которую, однако, часто забывают. Русская Америка не ограничилась Аляской, она также включала в себя крепость Форт-Росс в Калифорнии, которая успешно служила торговым постом и обеспечивала Аляску провизией и товарами до 1841 года.

После того как крепость стала частью США, власти сделали Форт-Росс национальным парком. Сегодня крепость Форт-Росс является единственной сохранившейся деревянной русской крепостью. Однако США не выделяют достаточные средства на ее содержание, и строения нуждаются в реставрации. Много лет Россия и Америка сохраняли дружеские отношения. В сегодняшнем политическом климате важно напоминать людям об этом, и я намерен поддерживать реконструкцию часовни крепости Форт-Росс и призываю других членов РГО присоединиться к этому проекту, который, я не сомневаюсь, принесет огромное личное удовлетворение в дополнение к тому, что уникальная история крепости будет продолжать жить из поколения в поколение. Я еще раз подчеркну, что это принесет большое личное удовлетворение всем участникам, которые решат принять участие в данном проекте.

Полная стенограмма мероприятия на официальном сайте Кремля.