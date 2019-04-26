В России утвержден новый порядок профосмотров и диспансеризации

В России утвержден новый порядок прохождения профилактических осмотров и диспансеризации.

Все взрослое население, начиная с 18 лет, проходит ежегодные профилактические осмотры, а с 40 лет - ежегодную диспансеризацию, об этом сообщила сегодня министр здравоохранения России Вероника Скворцова.

Кроме того, по ее словам, дополнительная (ежегодная) диспансеризация вводится для лиц предпенсионного и пенсионного возраста.

Цель изменений: сделать упор на профилактику заболеваемости, выявлять отклонения в здоровье на доклинической стадии (то есть когда сам пациент не чувствует никаких симптомов нездоровья), что позволит эффективнее справляться с хроническими заболеваниями, отмечают в Минздраве.

Речь прежде всего идет о выявлении болезней системы кровообращения, сахарного диабета 2-го типа, заболеваний органов дыхания и онкологических болезней.

Профилактический осмотр, как составная часть диспансеризации, помимо нацеленности на ранее выявления хронических патологий, нацелен на работу с каждым пациентом - врач предупреждает о факторах риска развития болезней, проверяет, не употребляет ли гражданин наркотики или психотропные вещества, определяет группу здоровья и дает рекомендации по здоровому образу жизни.

Диспансеризация предполагает также ряд дополнительных анализов и инструментальных исследований, чтобы более углубленно оценить состояние здоровья.

"Согласно новому порядку россиянам старше 18 лет будет положен ежегодный профилактический медосмотр, сегодня они проходят его раз в 3 года, - пояснила заместитель председателя ФФОМС Светлана Кравчук. - Кроме того, в определенные возрастные периоды один раз в три года будет дополнительно проводиться онкоскрининг. Также планируется значительно расширить перечень исследований при диспансеризации".

Перед регионами стоит задача быстро организовать прохождение диспансеризации по новому порядку. Важное требование, которое потребует перестройки графика работы врачей - люди должны иметь возможность обследоваться вечером, в нерабочее время, а также в субботу.

" Профилактический осмотр и диспансеризация должны быть комфортными для пациентов. Каждый региональный Минздрав, департамент здравоохранения должен проанализировать возможности медучреждений и на своем сайте разместить перечень медорганизаций, которые могут полностью осуществить пакет профилактических мероприятий", - отметила Вероника Скворцова.

Хотя в правительстве придают большое значение профилактике заболеваемости, "загонять силком" народ на диспансеризацию не планируется. Мероприятие остается сугубо добровольным, хотя для трудящегося населения решено даже выделить дополнительный свободный от работы оплачиваемый день - лишь бы люди приходили проверить здоровье.