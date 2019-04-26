В России завели уголовное дело на виновников загрязнения нефти

В России силовые ведомства возбудили уголовное дело на виновных в загрязнении трубопроводной нефти, которая позднее ушла на экспорт по нефтепроводу "Дружба". Само загрязнение было умышленным, источник найден, уже идут обыски по делу.

Об этом сообщил журналистам советник президента "Транснефти", пресс-секретарь Игорь Демин. "Сейчас можно определенно сказать, что вброс хлорорганических соединений осуществлялся через узел учета, принадлежащий частной структуре "Самаратранснефть-Терминал", осуществляющей прием нефти и анализ ее качества от нескольких малых производителей", - рассказал Демин (цитата по "Интерфаксу").

Сейчас в офисах частных компаний, которые могут быть причастны ко вбросу загрязненной партии в трубу, идут обыски.

Ранее 26 апреля в Минске встретились руководители нефтетранспортных компаний Беларуси ("Гомельтранснефть Дружба"), России ("Транснефть"), Польши (PERN) и Украины ("Укртранснафта") вместе с представителями правительства РФ. Стороны обсуждали, как очистить загрязненный экспортный поток нефти, и "техническое решение найдено", заверил глава "Укртранснафты" Николай Гавриленко. Вопрос компенсаций за вероятно причиненный ущерб, который пока не установлен, не обсуждался, добавил он.

Нефть была загрязнена на минувшей неделе органическими хлоридами, концентрация которых превысила норматив, сообщало Минэнерго РФ. Чтобы очистить поток, нужно откачать нефть и отстоять ее в резервуарах - без этой процедуры загружать ею перерабатывающие заводы нельзя. Понимая это, белорусская сторона снизила загрузку российской нефтью некоторых заводов, а также приостановила экспорт нефти и нефтепродуктов. Прокачка нефти была приостановлена и далее в Польшу, а также на Украину.

Вице-премьер РФ Дмитрий Козак накануне выразил надежду, что экспортный поток будет полностью очищен к 29 апреля.