На Шри-Ланке прогремели три новых взрыва

Три взрыва произошли в пятницу в городе Калмунай на востоке Шри-Ланки. Об этом со ссылкой на представителя армии сообщает местное издание News1st.

Других подробностей инцидента пока не приводится.

Известно, что в пятницу в городе Калмунай проводилась полицейская операция по выявлению подпольных мастерских по изготовлению поясов смертников. Во время рейда полицейские подверглись обстрелу, о раненых или убитых не сообщалось. В районе инцидента были продолжены обыски.

В прошедшее воскресенье на Шри-Ланке произошла крупнейшая в истории страны серия терактов. Взрывы прогремели в городах Коломбо, Негомбо и Баттикалоа и унесли жизни 250 человек. Ответственность за случившееся взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (запрещена в РФ). В результате спецоперации по горячим следам полицейские задержали около 80 человек.