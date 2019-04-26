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26.04.2019 21:30
Рубрика: В мире

В США в ДТП с 28 автомобилями погибли четыре человека

Массовое ДТП произошло в США с участием 28 автомобилей, в том числе четырех грузовых. Жертвами аварии стали четыре человека, еще шесть получили травмы различной степени тяжести. 

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Инцидент произошел в штате Колорадо. По предварительной информации, виновником ДТП стал водитель одного из большегрузных автомобилей. Он задержан полицией.

Отмечается, что после столкновения автомобилей на месте происшествия начался пожар. Число жертв и раненых может быть уточнено, добавили в местной полиции, чье сообщение приводит ТАСС.

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