Вашингтон объявил о выходе из Международного договора о торговле оружием

Президент США Дональд Трамп объявил о выходе Соединённых Штатов из международного договора о торговле оружием, подписанного в 2013 году тогдашним президентом Бараком Обамой.

Трамп заявил членам оружейного лобби, что он намерен отменить статус Соединенных Штатов как подписанта Договора о торговле оружием, который никогда не был ратифицирован американским сенатом. Трамп добавил, что Организация Объединенных Наций скоро получит официальное уведомление о выходе США из данного договора.

Свое заявление глава Белого дома озвучил на ежегодном собрании самого мощного оружейного лобби в США - Национальной стрелковой ассоциации (НСА). Он поддержал оружейное лобби, одного из главных спонсоров его предвыборной кампании, выступив на подобном ежегодном собрании уже в третий раз подряд. НСА потратила 30,3 миллиона долларов на поддержку президентской кампании Трампа в 2016 году, согласно данным "Центра реагирования", группы, которая отслеживает расходы кандидатов на предвыборную кампанию. Выступление Трампа было встречено овациями, отмечает Reuters.

"Мы отзываем нашу подпись", - сказал Трамп тысячам приветствующих его участников собрания, многие из которых были одеты в красные шляпы, на которых был размещен лозунг президента "Сделай Америку снова великой".

К Трампу во время его поездки на встречу НСА в Индианаполисе присоединился его советник по национальной безопасности Джон Болтон, убежденный сторонник выхода Соединенных Штатов из международных договоров, выражающий опасение, что они могут подорвать авторитет США. В лице представителей оружейного лобби Трамп, безусловно, нашел своих благодарных слушателей. НСА утверждает, что соблюдение положений договора подрывает "внутренние права американцев на оружие".

Оружейное лобби открыто выступает против этого соглашения, которое регулирует оборот обычных вооружений в мире и направлено на то, чтобы оружие не попало в руки нарушителей прав человека. С момента своего избрания Трамп позиционировал себя в качестве активного сторонника прав американцев на оружие, что хорошо сочетается с его политической программой.

Трамп пообещал никогда не нарушать право на обладание американцев оружием, закрепленное во Второй поправке к конституции США, которая, по его словам, находится "под угрозой" благодаря демократам. В феврале 2018 года после массового расстрела в средней школе в Паркленде, штат Флорида, когда было убито 17 человек, глава Белого дома принял предложение НСА о вооружении учителей для защиты школ. Генеральная Ассамблея ООН подавляющим большинством из 193 стран одобрила договор в апреле 2013 года. Соединенные Штаты, крупнейший в мире экспортер оружия, проголосовали за него, несмотря на жесткую оппозицию со стороны НСА. К настоящему моменту 101 страна официально присоединилась к договору. Еще 29 государств, включая Соединенные Штаты, подписали его, но по-прежнему официально не присоединились к соглашению.

Заявление Трампа вызвало резкую реакцию со стороны международных правозащитных групп.

"Соединенные Штаты теперь будут блокировать документ вместе с Ираном, Северной Кореей и Сирией как страны, не подписавшие этот исторический договор, единственной целью которого является защита невинных людей от смертоносного оружия", - сказала президент Oxfam America Эбби Максман.

По мнению Адотея Аквея из Amnesty International USA, этим заявлением администрация Трампа "вновь откроет шлюзы для продажи оружия странам с ослабленными критериями соблюдения прав человека". Как отмечают эксперты, своим заявлением о выходе из очередного международного соглашения, Трамп продолжает политику полного "разрыва с наследием Обамы". Он объявил об отзыве подписи Соединенных Штатов под Парижским климатическим соглашением, которое направлено на сокращение глобальных выбросов углерода. Республиканцы утверждают, что экономика США пострадает, если будет следовать политике по сокращению выбросов углерода.

В мае 2018 года Трамп прекратил участие Соединенных Штатов в международной ядерной сделке с Тегераном, которая ослабила санкции против Ирана в обмен на строгие ограничения на ядерную программу Исламской Республики. С тех пор Соединенные Штаты восстановили некоторые санкции, которые были приостановлены в соответствии с соглашением. Недавно Трамп объявил о том, что Вашингтон выходит из Договора по ракетам средней и меньшей дальности. Кроме того, Белый дом затягивает с пролонгацией Договора по СНВ, подписанного с Россией, срок действия которого истекает в 2021 году.