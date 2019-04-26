Великая суббота: что происходило две тысячи лет назад, что происходит в церкви сегодня

В Великую пятницу в Церкви вспоминали распятие Христа и Его смерть на Кресте, которая произошла примерно около трех часов дня по нашему времени. А на следующий день в Великую субботу православная Церковь напоминает нам, как Иисус Христос телом был погребен, а душой сошел во ад (так и говорят: не "сошествие в ад", а "сошествие во ад").

О том, как происходило погребение Иисуса мы узнаем от евангелистов, и на нескольких важных моментах стоит остановиться отдельно. После того, как распятый Иисус испустил дух, Его тайный ученик по имени Иосиф Аримафейский просит у Пилата снять тело Иисуса с Креста, и Пилат позволяет. К Иосифу Аримафейскому присоединяется некто Никодим, принесший благовонные травы, чтобы умастить тело распятого Иисуса. Сам факт погребения был очень значим у евреев. По-видимому, и Иосиф Аримафейский, и Никодим были преданы Иисусу, раз, несмотря на риск, решились на погребение Того, Кого власти осудили на такую позорную смерть, как распятие.

Сняв тело Христа с Креста и обвив Его по обычаю иудеев пеленами с благовониями, Иосиф и Никодим отнесли Иисуса в новую гробницу, высеченную в скале, стоящей в саду недалеко от Голгофы. К дверям гробницы привалили большой камень. Иудейская знать - фарисеи и первосвященники, все еще боявшиеся даже уже и распятого Иисуса, помнили Его слова о том, что Он воскреснет. Поэтому они решили просить Пилата выставить к гробнице с телом Христа стражу - из опасения, что ученики Христа могут похитить Его тело с тем, чтобы представить народу все так, будто Иисус воскрес. Охрану выставили. Таким образом, гробница, где было захоронено тело распятого Христа, была привалена большим камнем, на камень поставили печать, и сам вход охранялся стражниками. Но тщетны были все человеческие предосторожности - ни камень, ни печать на нем, ни охрана не остановили воскресшего Христа. Когда на следующий за субботой день к месту погребения пришла Мария Магдалина, она увидела отваленный от входа в гробницу камень. Гробница была пуста. Христос Воскрес!

Но это приветствие: "Христос Воскресе!" будет звучать в храмах в ночь с субботы на воскресенье (ночное богослужение обычно начинается за полчаса до полуночи), в сам Светлый день Пасхи, а пока в день Великой субботы Церковь вспоминает погребение Иисуса и сошествие Его во ад. Именно в аду, ожидая спасения, томились души всех умерших, даже души святых, живших до Христа. Иисус Христос спускается во ад и выводит оттуда души праведников.

В знак того, что в Великую субботу Христос телом находится в гробу, в центре храмов в этот день находится Плащаница - шитое изображение погребенного Иисуса, икона на ткани. Плащаницу вынесли в центр храма накануне, в Страстную пятницу, и находится там она будет до полуночи воскресенья - в знак того, что Иисус все это время телом находится во гробе. В Великую субботу совершается литургия Василия Великого (она служится всего несколько раз в году), во время которой перед Плащаницей читаются библейские пророчества.

Как известно, задолго до рождения Богочеловека, пророки предсказывали и пришествие Спасителя в наш мир, и то, что Своею крестной смертью и Своим Воскресением Он искупит нас от власти греха и смерти. В ходе Божественной литургии Великой субботы есть удивительный момент - переоблачение священников из черных одежд в белые.

Это символ того, что "Христос Воскрес из мертвых, смертию смерть поправ и сущим во гробех живот даровав". Смысл этого песнопения, исполняемого на Пасху в храмах, следующий: Своим крестным подвигом и смертью, а затем последовавшим за смертью Воскресением, Господь преобразил человеческое естество и открыл путь воскресения всем людям. А значит, отныне в мире нет места трауру.

Все дни Страстной недели параллельно с напряженными богослужениями, идет и подготовка к встрече праздника Пасхи.

Великая суббота - день, когда мы приносим продукты в храм, как принято говорить, "для освящения". На самом деле речь идет о благословение пищи: ни яйца, ни куличи с пасхами, ни буженина с колбасой и вином не становятся освященными, и уж тем более священными. А это означает, что скорлупу от крашеных яиц, шкурки от буженины и хвостики от колбасы можно потом выбрасывать в мусорное ведро. В отличие от таких действительно освященных предметов, как кусочки просфоры, огарки свечей и ветхие части пришедших в негодность икон. Вот эти освященные предметы принято уничтожать специальным образом: сжигать в церковной печи или закапывать в чистом месте. Тем, кто не успел выстоять длиннющие очереди к столам освящения в Великую субботу, советуем не отчаиваться: после ночной Пасхальной службы освящение крашеных яиц, куличей и прочей снеди продолжится.

"На Страстной, среди предпраздничных хлопот, сугубо постились, говели,.. - читаем у Ивана Бунина в "Жизни Арсеньева". - К вечеру Великой cубботы дом наш светился предельной чистотой, как внутренней, так и внешней, благостной и счастливой, тихо ждущей в своем благообразии великого Христова праздника. И вот праздник наконец наступал, - ночью с субботы на воскресенье в мире свершался некий дивный перелом, Христос побеждал смерть и торжествовал над нею".

Праздничное пасхальное богослужение начнется в субботу поздно вечером, за полчаса до полуночи. Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит его в Храме Христа Спасителя, праздничное богослужение включает в себя крестный ход, пасхальную заутреню, с чтением знаменитого "Слова на Пасху святого Иоанна Златоуста" и Божественную литургию.

Ждать немного, скоро праздник праздников - Пасха, Светлое Воскресение Христово