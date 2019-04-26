ВТО подтвердила победу России по иску Украины о транзите грузов

Ранее третейская группа признала ограничения с российской стороны соответствующими правилам ВТО.

"Данное решение является выверенным и отражает реальный баланс прав членов организации по защите своей национальной безопасности и их обязанностей по устранению ограничений в международной торговле, как это предусмотрено соглашениями ВТО", - считает министр экономического развития Максим Орешкин.

Украина приняла решение не подавать апелляцию, что достаточно редко встречается в практике ВТО.

Победа России в этом споре укрепляет ее позиции в другом споре, где Россия выступает истцом - об американских пошлинах на сталь и алюминий. В деле по украинскому транзиту ВТО впервые в истории этой организации трактовала право государства на применение статьи XXI ГАТТ о мерах по соображениям национальной безопасности. Третейская группа заключила, что эти меры могут быть приняты в строго определенных ситуациях, закрепленных в статье XXI ГАТТ. В случае украинского транзита они были приняты в виду чрезвычайности в международных отношениях.

К той же статье апеллировали США, вводя пошлины на сталь и алюминий, однако Россия (как и подавшие аналогичные иски ЕС, Китай и ряд других стран) считает, что у США на это не было оснований, и пошлины явились ничем иным, как защитными мерами, которые, однако, были приняты с нарушением установленных процедур.