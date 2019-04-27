20 лет назад натовцы "по ошибке" убили 12 сербских детей

20 лет назад - 27 апреля 1999 года - авиация НАТО нанесла один из самых жестоких ударов по территории Союзной Республики Югославии (СРЮ). Жертвой был избран небольшой городок Сурдулица. Тогда погибли 20 мирных жителей, в том числе, 12 детей. Более 100 человек было ранено. Около пятисот домов повреждено.

Пресс-секретарь НАТО Джейми Шей тогда заявил, что речь идет "об одной бомбе, которая промахнулась в цель". Однако его слова были опровергнуты в тот же день репортером CNN, находившимся на месте трагедии: "Нет никаких сомнений, я полностью уверен, основываясь на том, что вижу, здесь упало больше одной бомбы".

Вот что по этому поводу в своей защитной речи в Гааге говорил президент СРЮ Слободан Милошевич: "На юге Сербии находится небольшой небогатый городок Сурдулица, где работают люди, известные своим трудолюбием и добросердечием. 27 апреля 1999 года этот маленький городок подвергся жестокой бомбардировке. В этом городке не было каких-либо объектов, которые могли бы хоть как-то оправдать это. Хотя не существует ничего, что могло бы оправдать обстрел какого-нибудь объекта в ходе незаконной агрессии, которая нарушила Устав ООН, не получив одобрения Совета Безопасности, растоптав все нормы международного права. Из истории мы знаем ряд городов, знаем деревню в Чехии, которую нацисты полностью уничтожили во Время второй мировой войны, и она осталась символом преступления. Эти новые преступники уничтожили так много сел, что каждое из них могло бы быть символом преступления и тех нацистских времен. Но сейчас их масштабы разрослись многократно".

Спустя 15 лет после западной агрессии в отношении СРЮ, итальянский генерал НАТО в отставке Бьяджо Ди Грациа написал книгу "Почему НАТО бомбило Сербию", открыто называя бомбардировку Югославии - "экспериментальной войной НАТО" и посланием России. "Если атомную бомбу, сброшенную на Хиросиму, можно отчасти рассматривать как военное действие, следующая - та, которая была сброшена на Нагасаки в то время, когда Япония уже приняла капитуляцию, - ознаменовала начало холодной войны и была своего рода посланием для СССР от США… В свою очередь, бомбардировками Сербии России было передано послание о том, кто стал победителем в холодной войне".

Между тем и глава МИД России Сергей Лавров, выступая на VIII Московской конференции по международной безопасности, коснулся трагических событий 1999 года. "20 лет назад силы НАТО бомбили Югославию, включая телецентр, пассажирские поезда и другие сугубо гражданские объекты, защищенные международным гуманитарным правом, - отметил министр. - Поразительно, что сегодня руководители НАТО отзываются о тех своих преступных действиях как о достижениях в борьбе за демократию, пытаясь оправдать акт агрессии против суверенного государства-члена ООН. А своей политикой расчленения Югославии натовцы разрушили зафиксированный в Хельсинском Заключительном акте принцип нерушимости границ в Европе".

Мнение

Доктор политических наук, профессор МГИМО Елена Пономарева в интервью "Российской газете" заявила, что агрессия стран НАТО в отношении СРЮ стоит в одном ряду со зверствами нацистов и никогда не должна быть забыта. Только так мы сможем защитить себя, своих детей, свою страну от рецидивов насилия, вырваться из тупика однополярности, куда нас и наших исторических союзников - сербов - пытается загнать американо-натовский блок, считает эксперт.

"Агрессия НАТО против СРЮ стала завершающим этапом стратегии по переформатированию мировой системы и установлению тотального контроля интегрального Запада и его гегемона - США - на Балканах, - считает она. - Планы по разрушению Югославии как самого богатого и стратегически важного государства в регионе вынашивались в кабинетах Белого дома и ЦРУ задолго до 1999 года. Приведу лишь некоторые факты. Так, в начале 1984 году под грифом "совершенно секретно" администрация Рональда Рейгана издала директиву СНБ № 133 "Политика США в отношении Югославии", содержащую стратегию "тихой революции", направленной на свержение коммунистических правительств и "возвращение стран Восточной Европы в орбиту мирового рынка". Иными словами, речь шла о создании максимально выгодных условий для западных стран и транснациональных корпораций для эксплуатации ресурсов не включенных тогда еще в орбиту капитализма стран. Среди геополитических причин агрессии наиболее важной является превращение США не только в "демократизатора" балканских стран, но и установление в этом регионе полного американского протектората".

Елена Пономарева обращает внимание на то, что агрессия НАТО - это наглядный пример реализации Западом стратегии "управляемого хаоса", один из первых случаев начала экспорта Соединенными Штатами геополитической нестабильности в Евразию.

"Югославию не только вбомбили в каменный век, уничтожив промышленность и инфраструктуру, но и использовали в качестве плацдарма по апробации новых технологий политических переворотов: именно с Балкан, а точнее из Белграда (октябрь 2000 года), началась серия так называемых "цветных революций", прокатившихся по постсоветскому пространству, - констатирует профессор. - Усовершенствованные технологии "управляемого хаоса" активно использовались и используются на Украине. В настоящий момент бумеранг "цветного" хаоса докатился до Венесуэлы. Весьма показателен тот факт, что самозванец Гуайдо учился свергать режим, в том числе в Сербии под чутким специалистов и "Отпора", сыгравшего решающую роль в отстранении Слободана Милошевича от власти в 2000 году. И, наконец, самое важное. Агрессивные методы проведения своих интересов - это прямой удар по тем народам, которые Запад, и прежде всего англосаксы, традиционно в течение веков считают наиболее опасными для себя в цивилизационном и геополитическом планах - православным сербам и русским".