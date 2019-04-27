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Текст:  Георгий Панин
13:21 27.04.2019

Акимов не исключил рост числа "черных ростовщиков" в интернете

Госдума приняла в первом чтении законопроект, запрещающий выдавать кредиты под залог квартиры. Эксперты считают, что это позволит сократить количество рейдерских захватов квартир, но при этом количество нелегальных микрокредитных организаций может вырасти.
Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

В 2018 году Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел исследование, результаты которого поразили экспертов - половина россиян признались в том, что услуга экспресс-займов необходима им в жизни. Более половины клиентов микрофинансовых организаций (МФО) не имели иной возможности получить деньги, даже у родственников и друзей.

Фото: Константин Чалабов/РИА Новости
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Специалисты Национального рейтингового агентства (НРА) подсчитали, что в 2018 году рынок микрозаймов в России увеличился почти на 40% в сравнении с 2017 годом. К 2019 году обязательствами с МФО связало себя более 15 миллионов граждан.

"Как правило, микрозаймы берут те, кому отказали в потребительском кредите в банке. Но есть и те, кто обращается сразу в МФО из-за низкого дохода, непостоянного места работы или отсутствия филиала банка в населенном пункте, - поясняет" РГ" эксперт Глеб Акимов. - Этим людям ничего не остается как обращаться в МФО, которые предпочитают брать в залог недвижимость.

Сами понимаете, сколько охотников за 300-400 тысяч рублей "отхватить" в перспективе всю квартиру целиком. Случаев, когда заемщик не справился с выплатой займа, тысячи. А ведь проценты у микрокредитных организаций зашкаливают, достигая нескольких сотен процентов годовых. Такие люди выходят на просрочку и попадают в настоящую кабалу. Принцип жить "взаймы до зарплаты" чреват потерей своей единственной собственности. Это маховик, который затягивает, проценты растут и в конечном счете человек не может вылезти из долговой ямы".

Одна из основных проблем, по мнению эксперта, заключается в том, что подобные сделки не нуждаются в юридическом сопровождении.

"Договоры частного займа с МФО никто не заверяет, микрокредит можно оформить в интернете, не выходя из дома. Онлай-займы становятся все популярнее. Хотя, например, нотариальное подтверждение договора увеличило бы надежность кредита как для заемщика, так и для займодавца", - считает Глеб Акимов.

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"Надо учитывать, что потребность у населения в заемных средствах останется высокой, несмотря на изменения в законодательстве, - полагает эксперт. - Принятие запрещающего закона может дать толчок для развития "черного рынка". Юридического регулятора как нет, так и не было, а у нас в стране, как известно, по тому же хрестоматийному примеру с "сухим законом" Горбачева, на запрет тут же находится спрос в криминальной среде". Эксперт не исключает засилье в том же интернете "черных ростовщиков", которых контролировать будет довольно сложно.

Это мнение подтверждает и статистика Центробанка: нелегальных микрофинансовых организаций в России уже сейчас в три раза больше, чем легальных, зарегистрированных в реестре Центробанка.

"Тем не менее, это закон необходим, а для борьбы с "нелегалами" у нас в стране есть компетентные органы", - полагает Глеб Акимов.

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