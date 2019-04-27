Байден за сутки собрал 6,3 миллиона долларов на президентскую кампанию

Бывший вице-президент США демократ Джо Байден за первые сутки с момента вступления в борьбу за пост президента, собрал около 6,3 миллиона долларов в качестве пожертвований на проведение избирательной кампании. Деньги предоставили около 97 тысяч физических и юридических лиц.

Об этом в пятницу сообщила газета The Wall Street Journal, ссылаясь на представителей предвыборного штаба политика. По объему собранных средств Байдену удалось опередить других демократов-претендентов на пост президента США, пишет ТАСС.

Так, сенатору от штата Вермонт Берни Сандерсу за первые сутки после его официального вступления в гонку удалось привлечь около 5,9 миллиона долларов, а экс-конгрессмену от штата Техас Бето О'Рурку - 6,1 миллиона долларов.

Напомним, в четверг Байден официально объявил о желании баллотироваться на пост президента. По данным опросов, сейчас он считается одним из фаворитов среди представителей Демократической партии. Всего же о намерении участвовать в гонке заявили уже около 20 демократов. Съезд Демократической партии, на котором будет выдвинут кандидат на пост главы государства, состоится в июле будущего года, а 59-е выборы президента США пройдут третьего ноября 2020 года.