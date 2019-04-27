Безопасность пасхальных служб обеспечат почти 5 тысяч росгвардейцев

Чтобы празднование Пасхи не омрачилось происшествиями, в местах массового скопления людей будет организовано дежурство подразделений правоохранительных органов России, в том числе из Росгвардии.

Как сообщил официальный представитель ведомства Валерий Грибакин, к обеспечению безопасности и общественного порядка во время пасхальных богослужений в ночь с субботы на воскресенье привлекут 4 700 тысяч военнослужащих и сотрудников Росгвардии.

Предосторожность вполне оправданная. Ведь, по некоторым данным, только в Москве на пасхальную службу в монастыри, храмы и церкви планируют придти до 1,2 миллиона человек. Особенно многолюдно в эту ночь по традиции будет около Храма Христа Спасителя, Успенского и Богоявленского кафедрального собора и Новодевичьего монастыря. "Обеспечивать безопасность на территории Храма Христа Спасителя будут более 550 росгвардейцев", - уточнил Грибакин.

Он добавил, что рядом с местами проведения праздничных мероприятий организуют маршруты патрулирования, на которые в ночь на воскресенье выдут сотрудники групп задержания подразделений вневедомственной охраны Росгвардии.

Между тем, пресс-служба столичного Центра организации дорожного движения сообщила, что в субботу в связи с проведением праздничных пасхальных мероприятий в центре Москвы перекроют ряд улиц. Это, в частности, касается Соймоновского проезда и улицы Волхонка.

Однако с 17 до 20 часов будет сохранено движение городского транспорта от Бульварного кольца до улицы Ленивка. После восьми часов вечера в субботу до двух часов утра воскресенье движение остановят и там.