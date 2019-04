Благодаря чему в шоу "Голос. Дети" победила дочка Алсу

Перед финалом 10-летней Микелле Абрамовой желали успеха Филипп Киркоров, Ольга Бузова и наставница на этом проекте Светлана Лобода. Сложно теперь размышлять о том, какими советами помогли мэтры, но то, что к их мнению прислушались многочисленные поклонники, вполне вероятно. Ведь именно Абрамова стала первой после подсчета зрительских голосов, хотя и выиграла с незначительным отрывом. Набрала 56,5% голосов телеаудитории.

В финале шоу "Голос. Дети" Микелла Абрамова исполнила хит Эминема и Рианны Love the Way You Lie. А в суперфинале - песню "Ты здесь" из репертуара Дианы Гурцкой. Сделала это точно. Во все ноты попала. И можно теперь прислушиваться или нет к мнениям в социальных сетях о том, что голос у исполнительницы все-таки не такой сильный, как у ее соперников... Думается, что это не самое главное - работать над голосом можно и нужно всем артистам, а процесс развития способностей должен быть постоянным.

Можно даже не обратить внимания на эмоциональный и в чем-то справедливый комментарий Максима Галкина на его странице в Instagram:

"Считаю, что достойным победителем были бы Ержан Максим, либо Анастасия Иванова, либо Нино Чеснер. Это дети с фантастическими природными голосами. Я в шоке от результата. В первый раз в таком настроении завершаю просмотр "Голоса"…

Но обязательно стоит заметить, что никогда еще проект "Голос. Дети" не вызывал столько споров, а порой даже жестких реакций и подозрений. Значит, и рейтинги, очевидно, снова подрастут!

Впрочем, обратить внимание стоит и на другое: дети, как правило, поют в этом шоу исключительно взрослые песни, стараясь невольно походить на кого-то из своих кумиров. В отличие, скажем, от детского "Евровидения", где представители большинства стран стараются оставаться детьми и петь именно детские песни: непосредственно, искренне, непоседливо, задорно… И именно это интересно зрителям!

Ведь благодаря такой самобытности из малышей и вырастают будущие ни на кого не похожие таланты. А очередное караоке и кавер-версия с копированием взрослых звезд могут научить только профессионализму, но не развить собственную творческую индивидуальность. А второе, думается, в детстве намного важнее.

Именно от того, что пели свой оригинальный репертуар, не боялись рисковать и старались ни на кого не походить из "поющих детей" выросли в несомненных звезд Бритни Спирс, Джастин Тимберлейк, наши Сергей Лазарев и уже ушедшая из жизни Юлия Началова. Хотя в годы их взросления ни "Детского Евровидения", ни шоу "Голос. Дети" еще не было… Так что теперь детям находить, беречь и совершенствовать свои оригинальные творческие способности должно быть проще!

Вот об этом при работе над следующими сезонами "Голоса. Дети", может, и стоило бы подумать. Хотя теперь детских песен пишется намного меньше, чем 10-20 лет назад, увы. Но и композиторов можно понять - взрослые певцы платят им приличные деньги за хиты и сочинять для них баснословно выгодно, а что взять с детей?!

Надо поздравить победительницу. И с нетерпением ждать уже новых сезонов "Голоса".