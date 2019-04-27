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27.04.2019 15:20
Рубрика: В мире

Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме

Текст: Александр Саможнев

Благодатный огонь сошел в Великую субботу накануне Пасхи в храме Гроба Господня в Иерусалиме, сообщает ТАСС.

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
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От огня свечей Патриарха Иерусалима и всея Палестины Феофила III верующие зажгли свои свечи и огонь распространили по всему храму. "Христос Воскресе! Воистину Воскресе!" - такими словами на разных языках верующие со всего мира приветствовали схождение Благодатного огня.

Председатель попечительского совета фонда Андрея Первозванного Владимир Якунин зажег от огня специальную капсулу. В ней огонь в субботу будет доставлен самолетом в аэропорт Внуково, а затем - в храм Христа Спасителя к ночной пасхальной службе Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Напомним, сходит Благодатный огонь в Кувуклии - мраморной часовне над пещерой Гроба Господня, где по преданию был погребен Иисус Христос. Это событие предваряют несколько часов молитв тысяч людей. Гроб Господень является главной святыней христианского мира. Считается, что он стоит на том самом месте, где, согласно Священному Писанию, был распят, погребен, а затем воскрес Иисус Христос.

В мире Ближний Восток Израиль Общество Религия Празднование Пасхи РГ-Фото
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