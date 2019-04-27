Бразилия стала лидером по уничтожению тропических лесов в 2018 году

В 2018 году Бразилия потеряла более 13,5 тысячи квадратных километров тропических лесов. Эта площадь практически эквивалентна территории Карачаево-Черкесской Республике или американского штата Коннектикут. При этом, по сравнению с 2017 годом эта цифра снизилась примерно на 70 процентов, сообщает Reuters со ссылкой на доклад организации "Global Forest Watch".

Однако в 2017 году большая часть территории лесов была уничтожена в результате крупных пожаров. Тем не менее, потери 2018 года остаются выше уровня, который был в начале десятилетия.

В докладе отмечает, что, хотя лесные пожары всегда играли большую роль в уничтожении бразильских лесов, основная причина таких масштабных потерь - это их вырубка. В прошлом году вырубка лесов в Бразилии достигла наивысшего показателя за последнее десятилетие, увеличившись на 13,7 процента.

По оценке экспертов, подобная ситуация грозит непоправимыми последствиями для экосистемы этой южноамериканской страны. Во-первых, древние тропические леса имеют ключевое значение для сохранения биоразнообразия на планете. Во-вторых, на территории Бразилии находится 60 процентов лесов Амазонии, которые потребляют огромное количество углекислого газа и тем самым защищают планету от глобального потепления.

Второе место по уничтожению лесов на планете заняла Демократическая Республика Конго. В 2018 году площадь уничтоженной в результате вырубки и стихийных бедствий в лесной местности в этой африканской стране составила 4812 квадратных километров.

Между тем

Активисты и неправительственные организации опасаются того, что вырубка лесов в Бразилии может активизироваться под руководством президента Жаира Болсонаро, который вступил в должность 1 января этого года. Болсонаро заявил, что страна должна положить конец "индустрии штрафов" за нарушение природоохранного законодательства в Бразилии, и в начале апреля дал распоряжение создать орган, обладающий полномочиями по амнистированию нарушителей экологических законов.

Он также призвал бизнесменов активнее добывать сырьевые ресурсы в местах проживания коренных народностей Бразилии и в крупном заповеднике в бассейне Амазонки для стимулирования экономического развития.