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27.04.2019 13:07
Рубрика: Экономика

Частные компании могут допустить к добыче в Арктике

Текст: Татьяна Замахина

В России обсуждается вопрос о том, чтобы частные компании по добыче могли быть допущены до работы в Арктике. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам своего визита в Китай.

Фото: РИА Новости www.ria.ru
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- Мы обсуждаем это с коллегами, в том числе из частных компаний, это, на самом деле, вопрос очень серьезный, - сказал глава государства.

Он не исключил, что по итогам такого обсуждения небольшие компании могут привлечь к этой работе совместно с компаниями с госучастием.

Однако это станет возможным, когда рынок будет к этому готов и технологически, и такая добыча будет целесообразной с экономической точки зрения, уточнил президент РФ. Дело в том, что реализация указанных проектов является капиталоемкой.

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Вместе с тем вопрос заключается не в том, чтобы добывать больше, хотя такая задача есть, отметил Владимир Путин.

В качестве примера он привел сотрудничество с Саудовской Аравией и другими странами из ОПЕК. "Нужно считать, насколько эффективно будет вложение средств, капиталов в эти проекты, как рынок отреагирует и способен ли рынок сейчас принять без резкого падения цен эти новые объемы", - отметил президент.

Экономика Отрасли Ресурсы Власть Работа власти Госуправление Президент Арктика: битва за ресурсы
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