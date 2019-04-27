На следующей неделе в Москве скрипач-вундеркинд Даниэль Лозакович опровергнет широко известную аксиому, а музыкальный проект Avantasia докажет, что опера может быть "металлической".

Кто играет: Национальный филармонический оркестр России под управлением Владимира Спивакова, солист Даниэль Лозакович.



Что играет: П. Чайковский - Концерт для скрипки с оркестром, С. Рахманинов. "Симфонические танцы".

Почему идти: Считается, что скрипичный концерт Чайковского подвластен в полной мере лишь зрелым музыкантам; он требует не столько виртуозности, сколько жизненной мудрости. Юный Даниэль Лозакович на наших глазах опровергнет эту аксиому. А маэстро Владимир Спиваков, с которым скрипач-вундеркинд дебютировал 10 лет назад, обеспечит этому бриллианту изящную оркестровую оправу.

Где, когда, сколько: Московский международный дом музыки; 30 апреля; 900 - 3 000 руб.

Фото: ООО "ДжэйСи-Саунд"

Кто играет: Проект Avantasia.

Что играет: Метал-опера.

Почему идти: О том, что опера может быть "металлической" знает не всякий поклонник Верди и Вагнера. Расширим их кругозор: лидер пауэр-металлической группы Edguy, вокалист Тобиас Заммет создал именно такую оперу - Avantasia. Одноименный проект, собирающий лучших рок-вокалистов мира, потрясает в прямом и переносном смысле; аншлагам несть числа уже 20 лет. Ощущение пауэр-металлического карнавала, буйство света, многоярусные декорации, множество хитов - в общем, праздник тяжелой музыки. И оперный праздник тоже - что бы ни говорили поклонники Верди и Вагнера.

Где, когда, сколько: ГЛАВCLUB GREEN CONCERT; 4 мая; 2 300 - 15 000 руб.

Фото: ГМИИ имени А. С Пушкина

Кто играет: Алексей Курбатов, Надежда Артамонова, Михаил Рудой, Евгений Румянцев.

Что играет: А. Шнитке - Соната для скрипки и фортепиано № 1, Соната для виолончели и фортепиано, Г. Малер (в переложении А. Шнитке и А. Курбатова): Adagieto из Симфонии № 5, 3 фрагмента из Симфонии № 9, Фортепианный квартет.

Почему идти: Редкая возможность услышать в одном концерте камерные сочинения "сумрачного венца" Густава Малера и его духовного собрата из СССР Альфреда Шнитке. В музыке обоих композиторов можно увидеть парадоксальное сопряжение высокого и низкого и ощутить окружающий нас мир в его противоречивом единстве. К тому же это отличный повод посмотреть мемориальную квартиру C. Рихтера на Б. Бронной, где каждый предмет дышит Музыкой, а из окон открываются чудесные виды на Москву.

Где, когда, сколько: Мемориальная квартира С. Рихтера; 2 мая; 500 руб.