Денис Глушаков покинет "Спартак"

Судя по всему, по окончании нынешнего сезона "Спартак" изменится очень серьезно - клуб прямо сказал об этом накануне, когда сообщил о скорой отставке вице-президента Наиля Измайлова и спортивного директора Сергея Родионова. В сообщении было сказано, что для достижения успехов необходимо, по сути, создавать команду с нуля, и этим займется главный тренер Олег Кононов, которому, несмотря на неудачные результаты в последних матчах, совет директоров клуба по-прежнему доверяет.

Кто точно будет рад уходу Глушакова - так это фанатский актив "Спартака", который до сих пор считает Дениса виновником увольнения итальянского тренера Массимо Карреры. Именно Каррера привел "Спартак" к первому за 16 лет чемпионству, а также помог команде впервые в истории завоевать Суперкубок России. И все это - с Глушаковым в составе, стоит заметить. Тем не менее, потом отношения игрока и тренера обострились, Каррера ушел, а Глушаков остался. С тех пор в каждом матче его освистывают собственные болельщики.

Как бы то ни было, Денис продолжал выступления за команду, и не было повода сомневаться в его желании добиваться со "Спартаком" высоких результатов. Но, по данным источника, спортивные показатели Глушакова не устраивают клуб, и с ним решено расстаться по окончании текущего сезона. Кроме того, вероятно, уйдет и Дмитрий Комбаров - хотя касательно него существует вероятность, при которой он может остаться. Примечательно, что контракты обоих игроков действуют до 2020 года, но клуб готов расторгнуть их досрочно, выплатив при этом компенсацию футболистам. Отмечается, что Глушаков в этой ситуации получит 3 миллиона евро, Комбаров - порядка 2,3-2,5 миллиона.

Это не единственные игроки, которые могут покинуть "Спартак" по окончании сезона. Сообщается, что решено расстаться и с алжирским полузащитником Софьяном Ханни, который потерял доверие Кононова. Также ведется работа по трансферу Александра Ташаева и по продаже находящихся в аренде Артема Тимофеева и Джано Ананидзе. Более того, возможно даже, что клуб расстанется с атакующими лидерами команды - Фернандо, Зе Луишем и Луисом Адриано. Правда, такое произойдет лишь при наличии достойного предложения.