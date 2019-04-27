Диетолог порекомендовал суточную порцию пасхального кулича

Появилась информация о том, какую порцию пасхального кулича можно съесть после поста без вреда для здоровья.

Как сообщает агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на главного внештатного специалиста диетолога столичного департамента здравоохранения Антонину Стародубову, на Пасху после поста не желательно есть более 200 граммов кулича.

Это объясняется высокой калорийностью продукта. Также специалист отмечает, что в куличах имеется много легкоусвояемых углеводов и простых сахаров.

"В 100 граммах кулича содержится около 320 килокалорий, 45-50 граммов углеводов, из которых не менее 20-25 граммов - сахар и/или сахарная пудра", - отмечает Антонина Стародубова.

Между тем, Всемирная организация здравоохранения не рекомендует употреблять взрослому человеку более 50 граммов простых сахаров в сутки. Поэтому порция кулича не должна быть больше 150-200 граммов в день. И то при условии, что человек откажется от десертов и сахара. А страдающим сахарным диабетом лучше вовсе не есть кулич или ограничиться его символическим кусочком.