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27.04.2019 03:14
Рубрика: В мире

Госдеп приказал вывезти детей дипломатов США из Шри-Ланки

В связи с угрозой новых терактов госдепартамент США распорядился в пятницу вывезти из Шри-Ланки детей американских дипломатов. Речь идет о детях от детсадовского возраста и до 12-го класса.

Возле железнодорожной станции на Шри-Ланке задержаны трое со взрывчаткой

Госдепартамент также санкционировал добровольный отъезд не связанных со срочными делами госслужащих США и членов их семей, пишет РИА Новости.

В заявлении ведомства отмечается, что террористические группы продолжают планировать возможные нападения в Шри-Ланке и совершают их практически без предупреждения. В Госдепе подчеркивают, что главные цели террористов - это туристические объекты, транспортные узлы, рынки и торговые центры, правительственные учреждения, гостиницы, крупные спортивные и культурные мероприятия, учебные заведения, аэропорты, больницы и другие общественные места.

В связи с этим американское ведомство повысило до третьего (по четырехбалльной шкале) уровень опасности для поездок в Шри-Ланку, с рекомендацией пересмотреть планы таких поездок.

Три взрыва в Шри-Ланке раздались во время полицейских рейдов

Напомним, в воскресенье празднование Пасхи на Шри-Ланке было омрачено серией взрывов, которые прогремели в местных храмах и отелях. По последним данным погибли 250-260 человек. Среди них - граждане Дании, Японии, Пакистана, Марокко, Индии, Бангладеш, КНР, Нидерландов, США, Турции и Великобритании. Ранения различной степени тяжести получили свыше пятисот человек.

По информации СМИ, теракты были совершены смертниками, целью атаки которых были местные христиане. Ответственность за взрывы взяла на себя ДАИШ (арабское название запрещенной в РФ группировки "ИГИЛ").

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