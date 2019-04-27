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Хлоя Морец сыграет главную роль в фильме про Тома и Джерри

Новости
    27.04.2019, 16:21
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Экс-старлетка и чудо-ребенок Хлоя Морец, американская модель и актриса, которой как-то незаметно стукнуло в феврале уже 22 года, почти подписалась на главную женскую роль в полнометражном фильме во "вселенной" кота-бедолаги Тома и энергичного мышонка Джерри. Переговоры с Хлоей вышли на финальную стадию.

Согласно информации Collider, напирающего на эксклюзивность сообщения, Морец сыграет Кайлу, новую сотрудницу "шикарного отеля", в котором заводится мышь. Данный постыдный факт может серьезно подпортить запланированное в гостинице торжество - гламурную свадьбу. И чтобы побороть надвигающееся бедствие, девушка приглашает с улицы кота Тома.

Фото: kinopoisk.ru
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Что, после череды традиционной беготни и кукольного насилия, выльется во внезапный поворот - в какой-то момент Тому и Джерри предстоит объединиться и выступить единым фронтом против босса Кайлы, который чрезвычайно злобен и неприятен. 

Фильм, совмещающий анимацию и живых актеров, на балансе студии Warner Bros. Режиссер и продюсер - Тим Стори ("Шафт").

По датам определенности еще нет.

Авторы Тома и Джерри (Tom and Jerry) - аниматоры Ханна и Барбера. Пилотная серия "Кот получает пинка" была создана в 1940 году. За всю историю существования мультфильм получил семь "Оскаров".

Напомним, другой ближайший проект Морец - озвучка Уэнздей в новом фильме по "Семейке Аддамс".

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