Иерусалим не допустил посланников ПЦУ к службе в храме Гроба Господня

Представители так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ) не смогут сослужить в храме Гроба Господня в Иерусалиме во время Пасхи и схождения Благодатного Огня, сообщает украинский портал "Вести".

Члены делегации ПЦУ не получили специальные бейджи для паломников, по которым осуществляется проход в помещение, где будет сходить Благодатный Огонь. При этом отмечается, что присутствие иерархов ПЦУ во время службы в Храме Гроба Господня не запрещено. Они могут прийти в своих одеяниях или же быть одетыми, как обычные верующие, пояснил официальный представитель Иерусалимской патриархии. "Мы в курсе украинских церковных проблем и вопросов и заверяем, что сослужить они не могут. Такова позиция патриарха", - добавил священник.

По данным издания, делегация ПЦУ прибыла в Иерусалим в Страстную пятницу. Помимо священнослужителей в ней присутствуют также политики от партии "Свобода", "Радикальной партии" и "Народного фронта". Однако иерархи ПЦУ и депутаты Верховной Рады не попали на прием к патриарху Иерусалимскому.

Накануне в Иерусалим прибыла делегация канонической Украинской православной церкви (УПЦ) во главе с управляющим делами церкви митрополитом Бориспольским и Броварским Антонием. Священнослужители УПЦ получили благословение у патриарха и совершили молебен в Горненском женском монастыре.