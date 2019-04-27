Как Баку проводит Гран-при "Формулы-1"

Гран-при Азербайджана в Баку - в самом разгаре. В рамках уик-энда уже состоялись три тренировочные сессии. Впереди квалификация и - на следующий день - сама гонка.

Проведение этапа "Формулы-1" - испытание для любого города, особенно если речь идет именно о городской трассе. А в Баку - именно такая. "Несколько месяцев город буквально в осаде", - с плеча рубит на встрече с российскими журналистами министр спорта Азербайджана Азад Рагимов. И он не сильно преувеличивает. Ведь подготовка к проведению этапа начинается задолго до главного старта и достигает своего апогея за неделю до Гран-при, когда в центральной части города перекрывается все движение. Разборка трассы тоже требует не одну неделю. И, конечно, не все бакинцы такому раскладу рады.

Организаторы к недовольству горожан относятся с пониманием. И добросовестно делают все, чтобы свести неудобства жителей к минимуму. За три года проведения гонки в Баку научились собирать и разбирать трек и сопутствующую инфранстуктуру в кратчайшие сроки. В этом году министр пообещал "очистить" город уже к 15 июня. А проезд в некоторых участках трассы откроют уже через несколько часов после окончания гонки. Заботятся о бакинцах и во время этапа. Чтобы местные жители не теряли в мобильности, над трассой построено шесть мостов. "У нас вчера был случай: во время заезда женщина практически рожала в Старом городе. Но благодаря мостам и специальным лифтам все прошло хорошо. Роженицу доставили в больницу, где она родила двойняшек", - с улыбкой рассказывает промоутер Гран-при Азербайджана Ариф Рагимов.

С экономической точки зрения резон потерпеть некоторые неудобства есть. С каждым годом бакинский этап чувствует себя все уверенней и даже отвоевывает у "Формулы-1" определенные коммерческие преференции. Как результат, по итогам исследования независимой аудиторской компании, экономический эффект от проведения Гран-при Азербайджана за 2016-2017 годы составил 277,3 миллиона долларов. А те горожане, которым посчастливилось жить в домах в непосредственной близости от трассы, не упустили возможности извлечь из своего положения прямую финансовую выгоду. Говорят, снять балкон на время гонки можно было за 200-300 долларов.

Министр спорта Азербайджана экономическую успешность бакинского Гран-при связывает со стремительным интересом к гонке. Если в 2016-2017 годах зрительская аудитория трансляции гонки составляла 27 миллионов человек, то в 2018-м она увеличилась больше, чем в три раза. И это совсем неудивительно: за время проведения Гран-при Азербайджана уже успел завоевать репутацию одного из самых зрелищных в календаре чемпионата мира "Формулы-1".

Нынешний уик-энд репутацию самого бесшабашного начал оправдывать еще в пятницу. Уже в первой тренировочной сессии из-за плохо припаянного люка в аварию попал "Уильямс" Джорджа Рассела. Болид пострадал так, что восстановить его к следующей сессии оказалось невозможно.

"У нас на трассе больше 300 люков, - прокомментировал ситуацию Ариф Рагимов. - Проблема городской трассы в том, что как бы ты ни старался контролировать каждый участок, все равно может вылезти проблема, которая не видна на первый взгляд. Это и произошло с нами. За несколько дней до заездов мы закрепляли и проверяли все люки. Но там дефект оказался не виден визуально: с внутренней стороны заржавели ключи, которые держат люк. И случился инцидент с болидом "Уильямс". Но такое бывает. За последние два года подобные форсмажоры происходили в Монако, где гонка проводится около ста лет, в Китае, в Малайзии. Хотя в двух последних случаях речь идет о постоянных трассах, которые не надо разбирать и собирать. Мы, со своей стороны, извиняемся перед командой "Уильямс". Кроме того, с утра мы прошли по трассе и проверили все люки и все, что выходит на поверхность. Закрепили все, что можно. На сто процентов гарантировать, что ничего не произойдет, мы не можем, но даем 99,9 процента, что подобных инцидентов больше не будет".

На этом приключения не закончились. Неприятный инцидент произошел во время заездов "Формулы-2", когда два маршала едва не попали под колеса болида. Причиной происшествия стало грубое нарушение регламента пилотом, за что он был отстранен от участия в заездах до конца уик-энда. Продолжились аварии и в заездах главной гоночной серии. Увы, участником одной из них стал наш Даниил Квят из "Торо Россо", не справившийся с управлением в одном из поворотов. В итоге болид россиянина врезался в стену: повредились подвески а левое переднее колесо загорелось. Не самое лучшее празднование 25-летнего дня рождения, который как раз-таки вчера отмечал Даня. Впрочем, уже сегодняшним утром в паддоке можно было наблюдать, как механики отрабатывают пит-стоп на квятовской машине, которая выглядела как новенькая. Так что ничто не помешало Квяту выйти на третью тренировочную сессию и показать оптимистичный шестой результат. Надеемся, это только начало.