Киевский суд открыл дело о запрете Порошенко на выезд за границу

Окружной административный суд Киева открыл производство по иску о запрете на выезд за границу президенту Украины Петру Порошенко и чиновникам из его окружения, говорится на сайте судебного учреждения.

Производство по делу открыто по иску блогера Александра Дубинского, который просит суд "запретить чиновникам и политикам выезжать за границу в течение одного года после парламентских и президентских выборов", отмечается в сообщении суда.

В иске также содержится требование признать противоправной бездеятельность полиции и СБУ, которые своевременно не пресекли посягательства на экономическую безопасность государства со стороны чиновников и политиков.

Ранее СМИ сообщили, что Петр Порошенко и члены его семьи неоднократно совершали поездки за границу с использованием подставных имен. По данным портала strana.ua, за минувшие два года президент несколько раз отдыхал на Мальдивах и в Испании, кроме того, посетил Норвегию и Францию.

Утверждается также, что в фешенебельном отеле на Мальдивах президент фигурировал как Mr. Incognito Petro Ukraine, а один из членов его семьи использовал подложные документы на имя Виталия Кокорина.