Лаврентьев: Путину интересна тема о выводе иностранных войск из Сирии

Президент России Владимир Путин заинтересован в продвижении вопроса о выводе иностранных войск из Сирии, но после стабилизации ситуации в стране. Об этом заявил РИА Новости спецпредставитель главы государства по Сирии Александр Лаврентьев.

"Наш президент, Владимир Владимирович, сказал, что этот вопрос интересен, в принципе над ним можно поработать, но вернуться к рассмотрению этого вопроса можно только после стабилизации ситуации", - сказал Лаврентьев в ответ на вопрос, актуальна ли идея создания рабочей группы по выводу иностранных войск из Сирии.

"Мы считаем, что эта группа может, естественно, быть создана, но не для того, чтобы оказывать какое-то содействие или способствовать выводу иранских войск, нет", - сказал Лаврентьев. "Идея была создать такую группу для того, чтобы поспособствовать сирийскому урегулированию и, соответственно, выводу иностранных воинских контингентов с территории Сирии", - уточнил он.

Здесь много "подводных камней": ведь в Сирии есть законное иностранное присутствие, в том числе Ирана, и незаконное - американские, французские и другое. "Никто им права не давал - ни сирийское правительство, ни решение Совета Безопасности ООН", - напомнил Лаврентьев.