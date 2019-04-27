Лукашенко поздравил патриарха Кирилла с Пасхой

Братские народы Союзного государства, которые связаны общим культурным и историческим наследием, традицией православия "с особым чувством отмечают торжество этих дней, когда над храмами льется пасхальный благовест". Эти трогательные слова поздравления направил 27 апреля Александр Лукашенко патриарху Московскому и всея Руси Кириллу в связи с предстоящим в воскресенье праздником Пасхи, сообщает пресс-служба белорусского лидера.

"Мы с особым чувством укрепляемся в стремлении творить добро, сохранять мир в своем Отечестве, домах и семьях", - констатировал президент. Он пожелал, чтобы свет Пасхи стал для патриарха Кирилла источником духовных сил, а вера и мудрость "служили утверждению спасительной надежды, созидательного милосердия и христианской любви".

Слова поздравления адресовал Лукашенко и православным христианам десятимиллионной Беларуси. Для каждого верующего Пасха, говорится в послании, - особый, удивительный день, который "символизирует победу добра над злом, света над тьмой, правды над ложью". Это время пробуждает в сердцах верующих "надежду, любовь и безграничное милосердие", - подчеркнул президент.

Вера, констатировал он, всегда была и остается нравственным стержнем белорусов, неисчерпаемым источником вдохновения на великие свершения во благо ближних, своего народа и родной страны.

Руководитель РБ пожелал, чтобы светлые праздничные дни согревали белорусов теплотой общения с родными людьми, наполняли дома радостью, гармонией и счастьем.