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Текст:  Владимир Кузьмин
11:11 27.04.2019

Медведев поручил простимулировать спрос на новое жилье

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил министерству строительства и ЖКХ разработать меры по увеличению спроса на строящееся жилье, в том числе за счет снижения ипотечных ставок, включая их субсидирование.
Фото: Алексей Павлишак/ТАСС Фото: Алексей Павлишак/ТАСС
Фото: Алексей Павлишак/ТАСС

Предложения должны быть внесены в правительство до 27 мая, говорится в перечне поручений, расписанных по итогам форума "Национальные проекты - этап "реализация".

Путин разберется с проблемами льготной ипотеки

В рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" планируется довести в 2024 году объем ежегодного жилищного строительства до 120 миллионов квадратных метров, а ставка по ипотеке не должна быть выше 8 процентов. Расходы на мероприятия национального проекта составят более одного триллиона рублей.

Кроме того, Минстрой до конца весны подготовит предложения по изменению законодательства для увеличения с года до двух лет срока, на который федеральный центр в целях строительства жилья передает властям регионов свои полномочия по управлению и распоряжению земельными участками, которые находятся в федеральной собственности и относительно которых принято соответствующее решение межведомственным коллегиальным органом.

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