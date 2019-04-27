Медведев поручил сократить сроки ожидания приема в медучреждениях

До 31 мая Министерство здравоохранения совместно с губернатором Ивановской области Станиславом Воскресенским, возглавляющим рабочую группу Государственного совета по направлению "Здравоохранение", подготовит изменения в одноименный национальный проект для мониторинга доступности записи и сокращения сроков ожидания приема в первичных медучреждениях.

Время в очередях предполагается сократить через внедрение информационных технологий. Поручение дано премьер-министром Дмитрием Медведевым по итогам работы форума "Национальные проекты - этап "реализация".

До лета председатель правительства также ожидает согласованные Минстроем и Минпромторгом предложения по типовым проектам строительства в селах фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий в едином комплексе с организациями социальной сферы.

До 15 мая Минздрав обязали дать ответ о необходимости создания на базе центральных районных больниц узкопрофильных коек для специализированной медпомощи при отсутствии возможности госпитализации пациента в специализированную близлежащую медорганизацию или при отказе пациента от госпитализации.