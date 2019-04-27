Медведев поручил улучшить графики работы детских садов и школ

Вопросы качества и графиков работы детских дошкольных и школьных учреждений пройдут через публичное обсуждение. Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил до 1 июля проработать соответствующий механизм.

Также министерства должны провести анализ взятой в отдельных регионах практики по установлению режимов работы детских дошкольных учреждений и школьных учреждений по "семейному графику". В правительстве ждут предложения по внесению изменений в законодательство страны в целях совершенствования графиков работы указанных учреждений.

Министерству науки и высшего образования дан срок до 31 мая, чтобы проработать возможность регионов самостоятельно создавать научно-образовательные центры на основе интеграции университетов и научных организаций и их кооперации с предприятиями реального сектора экономики. Федеральный бюджет, возможно, будет помогать таким объединениям в случае достижения ими результатов, соответствующих показателям национального проекта "Наука".

В то же время для снижения бюджетной нагрузки премьер-министр ждет предложения по созданию условий для вовлечения предприятий в подготовку, переподготовку и повышение квалификации педагогов. Министерство просвещения, министерство экономического развития, министерство промышленности и торговли и министерство труда и социальной защиты России должны подготовить проект до 10 июня.