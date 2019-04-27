На форуме в Пекине подписано соглашений на 64 млрд долларов

Компании, принимавшие участие в форуме "Один пояс - один путь" в Пекине заключили соглашения на общую сумму в 64 миллиарда долларов, озвучил на пресс-конференции председатель КНР Си Цзиньпин.

По словам китайского лидера, в том числе, были подписаны межправительственные соглашения о сотрудничестве, а также документы о практическом взаимодействии по созданию профильных платформ многостороннего сотрудничества. В качестве организатора форума Китай опубликует список соглашений. Всего участники мероприятия пришли к консенсусу по 283 различным проектам, уточнил Си Цзиньпин.

Напомним, в период с 25 по 27 апреля в представительном форуме в Пекине приняли участие 37 глав-государств государств и правительств, в том числе президент РФ Владимир Путин.