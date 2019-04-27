На Шри-Ланке 15 человек стали жертвами перестрелки

Тела, по меньшей мере, 15 человек, в том числе шести детей, были обнаружены в одном из домов в районе Ампара к югу от Коломбо. Именно здесь в пятницу вечером произошел вооруженный конфликт.

Об этом сообщило в субботу агентство Reuters, ссылаясь на представителя вооруженных сил страны. По его данным, перестрелка произошла между военными и членами, предположительно, ДАИШ (арабское название запрещенной в РФ группировки "ИГИЛ"). По данным других СМИ, в этом доме также прогремел взрыв, пишет ТАСС.

Ранее сообщалось, что в пятницу в городе Калмунай двое военнослужащих и один мирный житель погибли, еще три человека получили ранения при обстреле неизвестными сотрудников полиции и солдат национальной армии. Инцидент произошел во время рейдов по выявлению подпольных мастерских по изготовлению поясов смертников.

Напомним, в минувшее воскресенье на Шри-Ланке произошла крупнейшая в истории страны серия терактов. В общей сложности в городах Коломбо, Негомбо и Баттикалоа прогремело восемь взрывов. По последним данным погибли 250-260 человек. Ранения различной степени тяжести получили свыше пятисот человек.

По информации СМИ, теракты были совершены смертниками, целью атаки которых были местные христиане. Ответственность за взрывы взяла на себя ДАИШ (арабское название запрещенной в РФ группировки "ИГИЛ").