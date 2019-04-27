Новости

Назван фактор, повышающий на 50% риск преждевременной смерти 07:49
В США более 100 священников подозреваются в домогательствах к детям 07:47
В столице сегодня +22 градуса и дожди 07:25
На Шри-Ланке 15 человек стали жертвами перестрелки 06:56
Тела четырех смертников нашли на востоке Шри-Ланки 06:43
В Амурской области на 30 процентов снизили транспортный налог 06:15
Американский профессор предрек скорый конец "эры США" 05:59
Вашингтон ввел санкции против главы МИД Венесуэлы 05:42
США и Япония договорились сохранять санкции в отношении КНДР 05:15
Шотландец получил 7 месяцев тюрьмы за жестокие игры с животными 04:55
Видео: В Подмосковье загорелась электричка Царицыно - Серпухов 04:30
В ООН прокомментировали выход США из договора о торговле оружием 04:07
В США мужчина бросил в Трампа смартфон 03:32
Госдеп приказал вывезти детей дипломатов США из Шри-Ланки 03:14
В Нигерии похищены два сотрудника концерна Shell 02:41
Байден за сутки собрал 6,3 миллиона долларов на президентскую кампанию 02:12
В США восемь пешеходов пострадали в результате наезда автомобиля 01:39
Бронированный Mercedes Ким Чен Ына неприятно удивил концерн Daimler 01:19
В Австралии убьют два миллиона диких кошек для спасения местных животных 00:55
В шоу "Голос. Дети" победила 10-летняя дочь певицы Алсу 00:51
В США лишь каждый четвертый F-35 пригоден к боевой службе 00:31
В Европе прекратили выпуск банкнот в 500 евро 00:20
США отказали в визе ехавшему на СБ ООН российскому эксперту по химоружию 26.04.2019
Путин назвал важнейшей госзадачей ликвидацию последствий пожаров в Забайкалье 26.04.2019
В Мордовии ввели режим ЧС из-за пожаров 26.04.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"РГ"-советы: Как испечь правильный кулич
"РГ"-советы: Как испечь правильный кулич
В "РГ" пройдет пресс-конференция "Погода на майские праздники"
В "РГ" пройдет пресс-конференция "Погода на майские праздники"
Задайте вопрос об особенностях регистрации дачи, теплицы и бани
Задайте вопрос об особенностях регистрации дачи, теплицы и бани
27.04.2019 06:56
Рубрика: В мире

На Шри-Ланке 15 человек стали жертвами перестрелки

Тела, по меньшей мере, 15 человек, в том числе шести детей, были обнаружены в одном из домов в районе Ампара к югу от Коломбо. Именно здесь в пятницу вечером произошел вооруженный конфликт.

Тела четырех смертников нашли на востоке Шри-Ланки

Об этом сообщило в субботу агентство Reuters, ссылаясь на представителя вооруженных сил страны. По его данным, перестрелка произошла между военными и членами, предположительно, ДАИШ (арабское название запрещенной в РФ группировки "ИГИЛ"). По данным других СМИ, в этом доме также прогремел взрыв, пишет ТАСС.

Ранее сообщалось, что в пятницу в городе Калмунай двое военнослужащих и один мирный житель погибли, еще три человека получили ранения при обстреле неизвестными сотрудников полиции и солдат национальной армии. Инцидент произошел во время рейдов по выявлению подпольных мастерских по изготовлению поясов смертников.

Фото: ISHARA S. KODIKARA / AFP
Госдеп приказал вывезти детей дипломатов США из Шри-Ланки

Напомним, в минувшее воскресенье на Шри-Ланке произошла крупнейшая в истории страны серия терактов. В общей сложности в городах Коломбо, Негомбо и Баттикалоа прогремело восемь взрывов. По последним данным погибли 250-260 человек. Ранения различной степени тяжести получили свыше пятисот человек.

По информации СМИ, теракты были совершены смертниками, целью атаки которых были местные христиане. Ответственность за взрывы взяла на себя ДАИШ (арабское название запрещенной в РФ группировки "ИГИЛ").

Возле железнодорожной станции на Шри-Ланке задержаны трое со взрывчаткой
В мире Юго-Восточная Азия Шри-Ланка Взрывы на Шри-Ланке
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Американский профессор предрек скорый конец "эры США"
На Шри-Ланке 15 человек стали жертвами перестрелки
В ООН прокомментировали выход США из договора о торговле оружием
Козак назвал срок очищения трубопровода от загрязненной нефти
Путин утвердил показатели эффективности губернаторов