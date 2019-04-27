Начальник Генштаба Герасимов переговорил по телефону с главкомом НАТО

В Минобороны РФ сообщили о телефонном разговоре начальника российского Генштаба Валерия Герасимова и верховного главнокомандующего объединенными вооруженными силами НАТО Кертиса Скапарротти.

Диалог состоялся по инициативе натовского генерала. Подробности разговора не разглашаются. В Минобороны РФ ограничились кратким известием, что, цитируем, "стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам международной безопасности и текущему состоянию российско-натовского взаимодействия по военной линии".

Вообще такие телефонные контакты Герасимов и Скапарротти используют достаточно интенсивно. В частности, они связывались по телефону в сентябре прошлого года. Несколькими месяцами раньше генералы встречались в Баку. Это был их первый такого рода контакт после того, как США заморозили двусторонние военные связи с Россией в связи с ситуацией на Украине.

Напомним, что в столице Азербайджана генералы проинформировали друг друга о наиболее крупных мероприятиях оперативной подготовки в 2019-м и подтвердили взаимную заинтересованность в поддержании подобных контактов. "В ходе переговоров военачальники обсудили вопросы военной деятельности НАТО и России в Европейском регионе, повышения мер доверия и предотвращения инцидентов", - сообщило позже наше оборонное ведомство. Известно также, что в Баку начальник российского Генштаба обратил внимание коллеги на усилении передового военного присутствия НАТО вблизи границ России. По словам Герасимова, это не способствует снижению напряженности.

В январе 2019-го он обсудил по телефону ситуацию в Сирии с другим американским генералом - председателем Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США Джосефом Данфордом.

В Вашингтоне никогда не скрывали, что считают Герасимова ключевым контактным лицом "для передачи сообщений от американских военных в высшие эшелоны российской власти". В тот раз, по сообщению нашего Минобороны, военачальники "обменялись мнениями о ситуации в Сирии и борьбе с терроризмом, а также обсудили другие актуальные темы, представляющие взаимный интерес". Было также сказано, что Герасимов и Данфордом признали важность поддержания существующего канала связи между нашими и американскими военными.

Напомним, что, несмотря на серьезные разногласия между Москвой и Вашингтоном по разрешению сирийской проблемы, этот канал работает в постоянном режиме. Он, в частности, помогает предотвращать инциденты между военными разных стран, находящимися на территории ближневосточного государства, оперативно решать другие вопросы. По мнению замминистра обороны РФ Алексея Фомина, в том числе благодаря таким контактам, точнее говоря взаимодействию России, США и Иордании в июле 2017-го в Сирии удалось создать первую зону деэскалации.

Жесткого графика телефонной связи между нашими и американскими генералами не существует. Канал используется по мере необходимости.