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27.04.2019 07:49
Рубрика: Общество
Проект: Наука

Назван фактор, повышающий на 50% риск преждевременной смерти

Текст: Оксана Грибанова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Исследователи из Уппсальского университета (Швеция) заявили, что высокий уровень полихлорированных бифенилов (ПХБ) в крови связан со значительным риском ранней смерти у пожилых людей, передает Medicalxpress.

Между тем, полихлорированные бифенилы представляют собой известные загрязнители окружающей среды, на которые распространяются ограничения во многих странах мира. Однако ПХБ имеют свойство разлагаться очень медленно и накапливаться в жировой ткани. То есть, сегодня они все еще остаются в организме животных и человека.

Фото: iStock
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- В организм человека опасные вещества попадают с пищей. Они содержатся, в основном, в жирных продуктах животного происхождения, таких как рыба, мясо и молочные продукты. По данным Шведского национального продовольственного агентства, особенно высокие концентрации ПХБ присутствует в жирной рыбе, такой как салака и дикий лосось, - отметили шведские ученые.

В новом исследовании, известном как PIVUS (проспективное исследование сосудистой системы у пожилых людей в Уппсале), ученые наблюдали в течение десяти лет более чем за тысячей добровольцев.

Результаты работы продемонстрировали, что у людей с самыми высокими уровнями ПХБ в крови смертность была на 50% выше (особенно от сердечно-сосудистых заболеваний) по сравнению с людьми с несущественным уровнем опасных веществ в организме.

Как отметили исследователи, результаты не зависели от факторов риска, которые считаются связанными с сердечно-сосудистыми заболеваниями. А именно: с высоким кровяным давлением, диабетом, курением, ожирением, высоким уровнем холестерина.

Общество Здоровье
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