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27.04.2019 09:32
Рубрика: В мире

Немецкие СМИ испугались новой российской подлодки

Текст: Александр Саможнев

Россия спустила со стапелей крупнейшую в мире подводную лодку "Белгород" длиной 184 метра. Судно предназначено для транспортировки малых субмарин, а также торпед "Посейдон", которые "способны привести к концу света", пишет в авторской статье в журнале Stern Гернот Крамер.

Фото: Павел Львов/РИА Новости
Названа главная особенность подлодки "Белгород"

По оценкам автора, "особенное беспокойство" вызывает то, что такие торпеды оснащены термоядерными боеголовками мощностью в две мегатонны, способными уничтожить целую авианосную группу США. Кроме того, взрыв заряда перед побережьем может вызвать мегацунами, которое смоет весь прибрежный район Соединенных Штатов.

Издание уделило особое внимание ядерному двигателю "Посейдона", обладающему практически неограниченным запасом хода и способным достигать скорости под водой до 200 километров в час. В этой связи высказывается предположение, что российские инженеры решили проблему суперкавитации. В частности, вокруг корпуса торпеды создается защитная воздушная оболочка, позволяющая резко снижать трение и увеличить скорость.

Фото: Павел Львов/РИА Новости
Самая длинная подлодка в мире: "Белгород" впечатлил западные СМИ

Крамер предполагает, что подлодка "Белгород" не будет использоваться в качестве штурмовой, которая атакует другие подводные лодки или надводные боевые корабли. Судно не предназначено также для ношения стратегических ядерных ракет. Скорее всего, оно будет использоваться как "материнский корабль" для малых подводных лодок.

Проект 09852 по созданию супер-подлодки "Белгород" предназначен для выполнения специальных задач. Запад задается вопросом, с какими целями она будет использоваться. По некоторым оценкам, подводная лодка может транспортировать до шести новых ракет "Посейдон", заключает Гернот Крамер.

Спуск на воду подводной лодки "Белгород" попал на видео
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