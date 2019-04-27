Немецкий политик раскритиковала противников "Северного потока-2"

Премьер-министр земли Мекленбург-Передняя Померания Мануэла Швезиг раскритиковала кандидата на пост главы Еврокомиссии Манферда Вебера, выступившего против строительства газопровода "Северный поток-2", сообщает телеканал ZDF.

Попытка Вебера блокировать реализацию проекта является безответственной как "с политической, так и с экономической точки зрения". Риторика, которой пользуется политик, вряд ли будет полезной в предвыборной борьбе, особо отметила Швезиг.

Она подчеркнула, что Мекленбург-Передняя Померания и вся Германия нуждается в гарантированном энергоснабжении в связи с отказом к 2038 году от атомной энергии, бурого и каменного угля и переходом на возобновляемые источники энергии.

"Нам необходимо обеспечение газом. Мы не должны играть с будущим нашей страны", - комментирует ситуацию Швезиг.

Премьер также указала, что Вебер должен представлять интересы всей Германии. Политик также назвала странным, что через польскую газету он уведомил немецких граждан о своем несогласии с энергетическим проектом, который на протяжении многих лет поддерживает Берлин.

"Это политический маневр с целью поиска дополнительных голосов на выборах за счет интересов Германии", - заключила Швезиг.

Напомним, ранее в интервью газете Polska Times европарламентарий Манфред Вебер заявил, что приложит максимум усилий для блокировки энергетического проекта.