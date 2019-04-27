Новости

Зеленский предупредил о выступающих от его имени аферистах 19:57
Актриса Зинаида Кириенко рассказала о последних днях Элины Быстрицкой 19:31
Немецкий политик раскритиковала противников "Северного потока-2" 19:17
Видео: Эмилия Кларк притворилась Джоном Сноу 19:12
Глава Минэнерго РФ создал комиссию по делу о качестве нефти в "Дружбе" 19:03
Внук Шолохова рассказал о своем знакомстве с Элиной Быстрицкой 18:54
В Омске из КЦ из-за пожара эвакуировали тысячу посетителей 18:41
Минск: караван эстафеты "Пламя мира" отправился в Рим 18:22
Российский альпинист установил флаг "Мстителей" на Эльбрусе 18:17
Netflix сделает из "Омерзительной восьмерки" Тарантино телесериал 18:03
В горах Сочи объявили лавинную опасность 17:50
Трейлер: "Дэдвуд" от авторов "Игры престолов" и "Настоящего детектива" 17:49
В Страсбурге полиция применила слезоточивый газ 17:49
Стало известно время прибытия в Москву Благодатного огня из Иерусалима 17:44
Netflix внезапно закрыл сериал "Диета из Санта-Клариты" 17:36
Ветеранов накануне Дня Победы выселят из помещения в центре Киева 17:29
На Гран-при Азербайджана на одном повороте разбились две машины 17:27
Из шахты в ЛНР подняли тела всех погибших горняков 17:15
На Урале ребенок скончался после падения с горки 17:07
На Кубани инспектор ФСИН дважды спас тонущего рыбака 17:01
Российские школьники победили в международной олимпиаде по химии 16:31
Хлоя Морец сыграет главную роль в фильме про Тома и Джерри 16:21
Пассажиры аэропорта Хитроу не будут предъявлять паспорт при регистрации 16:01
Встреча депутата бундестага с Мадуро вызвала скандал в Германии 15:50
Новая экранизация "Дюны" выйдет в двух частях 15:43
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что можно и что нельзя делать на Пасху
Что можно и что нельзя делать на Пасху
В "РГ" пройдет пресс-конференция "Погода на майские праздники"
В "РГ" пройдет пресс-конференция "Погода на майские праздники"
Задайте вопрос об особенностях регистрации дачи, теплицы и бани
Задайте вопрос об особенностях регистрации дачи, теплицы и бани
27.04.2019 19:17
Рубрика: В мире

Немецкий политик раскритиковала противников "Северного потока-2"

Текст: Александр Саможнев

Премьер-министр земли Мекленбург-Передняя Померания Мануэла Швезиг раскритиковала кандидата на пост главы Еврокомиссии Манферда Вебера, выступившего против строительства газопровода "Северный поток-2", сообщает телеканал ZDF.

Попытка Вебера блокировать реализацию проекта является безответственной как "с политической, так и с экономической точки зрения". Риторика, которой пользуется политик, вряд ли будет полезной в предвыборной борьбе, особо отметила Швезиг.

Глава Минэнерго РФ создал комиссию по делу о качестве нефти в "Дружбе"

Она подчеркнула, что Мекленбург-Передняя Померания  и вся Германия нуждается в гарантированном энергоснабжении в связи с отказом к 2038 году от атомной энергии, бурого и каменного угля и переходом на возобновляемые источники энергии.

"Нам необходимо обеспечение газом. Мы не должны играть с будущим нашей страны", - комментирует ситуацию Швезиг.

Премьер также указала, что Вебер должен представлять интересы всей Германии. Политик также назвала странным, что через польскую газету он уведомил немецких граждан о своем несогласии с энергетическим проектом, который на протяжении многих лет поддерживает Берлин.

"Это политический маневр с целью поиска дополнительных голосов на выборах за счет интересов Германии", - заключила Швезиг.

Напомним, ранее в интервью газете Polska Times европарламентарий Манфред Вебер заявил, что приложит максимум усилий для блокировки энергетического проекта.

В мире Европа Германия Газопровод "Северный поток-2"
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме
Песков: "Прямая линия" с Путиным будет летом
Путин согласился с мнением о победе Асада
При крушении Як-18 погиб глава Федерации авиаспорта Дальнего Востока
Премьер поручил провести проверку загрязнения нефти в "Дружбе"