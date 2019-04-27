Новости

Трейлер: "Дэдвуд" от авторов "Игры престолов" и "Настоящего детектива" 17:49
Netflix внезапно закрыл сериал "Диета из Санта-Клариты" 17:36
Хлоя Морец сыграет главную роль в фильме про Тома и Джерри 16:21
Новая экранизация "Дюны" выйдет в двух частях 15:43
Вышел трейлер второго сезона темпорального триллера "Тьма" 15:35

Netflix сделает из "Омерзительной восьмерки" Тарантино телесериал

Новости
    27.04.2019, 18:03
Текст:   Олег Усков

Стриминговый сервис Netflix конвертирует (ну а как еще сказать?) 187-минутную режиссерскую версию блестящего вестерна Квентина нашего Тарантино "Омерзительная восьмерка" в мини-сериал. 

Об этом сообщил /Film.

Уточнено, что более чем 3,5-часовое полотно, в авторской редакции по техническим причинам выходившее лишь в ограниченный прокат, будет разбито на четыре эпизода по пятьдесят минут.

При этом "обычная" версия - прокатная, 168-минутная - уже есть в каталоге сервиса.

Автор ресурса несколько недоумевает, зачем понадобилось дробить фильм на серии, и обратился к Netflix за разъяснениями процесса. Которых на момент написания заметки еще не последовало. 

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Новости

Актриса из триллера "Мост" Стефани Шерк покончила с собой 26.04.2019
Десятки миллионов: рассекречены гонорары актеров из "Мстителей" 26.04.2019
Найдено считавшееся мифом продолжение "Заводного апельсина" Бёрджесса 26.04.2019
Умер один из создателей сериала "Бригада" Валерий Филиппов 26.04.2019
⧣ США
Фото: Helen Sloan/ HBO
"Арья Старк" рассказала, как узнала о постельной сцене с Джендри 26.04.2019
От рака умер актер из "Крутого Уокера" Кен Керчевал 25.04.2019
Актриса сериалов C.S.I. и "Мост" Стефани Шерк умерла в 37 лет 25.04.2019
⧣ сериалы
Фото: kino-teatr.ru
Актриса Ирина Сенотова экстренно госпитализирована в тяжелом состоянии 26.04.2019
Вышел первый трейлер "Болотной твари" 25.04.2019
Фото: бывший замдиректора ЦРУ снялся в "Игре престолов" 24.04.2019
⧣ фото
Фото: AFP PHOTO/ GUILLAUME SOUVANT
The Cranberries выпустили альбом с вокалом умершей Долорес О'Риордан 26.04.2019
Новой избранницей Джонни Деппа оказалась юная петербурженка 25.04.2019
Умер французский актер Жан-Пьер Марьель 25.04.2019