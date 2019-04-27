Netflix сделает из "Омерзительной восьмерки" Тарантино телесериал

Стриминговый сервис Netflix конвертирует (ну а как еще сказать?) 187-минутную режиссерскую версию блестящего вестерна Квентина нашего Тарантино "Омерзительная восьмерка" в мини-сериал.

The Extended Version of THE HATEFUL EIGHT is currently streaming on Netflix and has been divided up into a four part mini-series. pic.twitter.com/vbuAqyyFWO — Isaac's Haunted Beard (@IsaacsHauntedB) 26 апреля 2019 г.

Об этом сообщил /Film.

Can someone explain why @Netflix has The Hateful Eight as a series? pic.twitter.com/5FKHQNiU8g — Kyle Mikesell (@KyleMikesell) 25 апреля 2019 г.

Уточнено, что более чем 3,5-часовое полотно, в авторской редакции по техническим причинам выходившее лишь в ограниченный прокат, будет разбито на четыре эпизода по пятьдесят минут.

При этом "обычная" версия - прокатная, 168-минутная - уже есть в каталоге сервиса.

Автор ресурса несколько недоумевает, зачем понадобилось дробить фильм на серии, и обратился к Netflix за разъяснениями процесса. Которых на момент написания заметки еще не последовало.